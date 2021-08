In Italia, oltre al classico olio di oliva, sono diffusi e, quindi maggiormente reperibili al supermercato, alcuni oli di semi come quello di girasole, di arachidi e di mais.

Esiste però un altro olio famosissimo nel Nord Europa, dall’Austria alla Romania, l’olio di semi di zucca.

Infatti, nei territori che erano dell’Impero austro-ungarico, l’olio di zucca era un prodotto diffusissimo in cucina. Perfetto per condire carni, insalate ma non solo, in alcuni casi si aggiungeva anche al gelato e alle zuppe.

Tra le tipologie più famose, tutelato dall’Unione europea con la denominazione di origine protetta (DOP), troviamo l’olio di semi di zucca della Stiria austriaca.

Prodotto nella zona vicino alla città di Graz è conosciuto anche come oro nero.

La produzione di questa tipologia di olio avviene principalmente per uso locale, mentre solo in piccola parte viene esportato all’estero.

Si tratta di una tipologia di olio che si ricava dalla spremitura a freddo dei semi di zucca, tipo cucurbita pepo. Una variante maggiormente oleifera caratterizzata da semi con guscio di colore scuro e poco spessi.

Prima della spremitura, tuttavia, a questi semi dovrà essere rimossa la buccia e dovranno essere tostati.

Due sono le caratteristiche che rendono riconoscibile questo olio anche senza essere esperti. Da un lato il colore spesso verde scuro e dall’altra il sapore che ricorda vagamente quello delle nocciole.

Ecco perchè pochi lo sanno ma è questo l’olio migliore e più saporito da comprare al supermercato.

Proprietà

L’olio di semi di zucca è ricco di vitamina E, zinco e altre proprietà. Come per gli altri oli di origine vegetale anche quello di zucca è ottimo per tenere sotto controllo il colesterolo.

L’ISS (Istituto Superiore di Sanità) per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo consiglia di sostituire i grassi saturi con quelli insaturi. Tra questi troviamo nell’elenco anche gli oli di semi di zucca e di girasole, ma anche di oliva e mais.

La medicina tradizionale, poi, utilizza questo olio per tenere sotto controllo problemi della vescica come minzione frequente o intermittente.

L’olio di semi di zucca è solitamente ben tollerato da persone di ogni età, e quindi non si rilevano controindicazioni.

Ovviamente, è sempre bene consultare il medico per evitare interazioni con farmaci o per evitare intolleranze.

