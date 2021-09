I nostri capelli sono parte integrante del nostro aspetto fisico. E soprattutto per le donne avere capelli spenti, fragilissimi, una chioma molto esigua e in molti casi spazi radi, può diventare motivo di imbarazzo.

Ricorrere a prodotti specifici

In questi casi la prima azione che siamo portati a compiere è quella di scegliere e farci consigliare prodotti giusti. Infatti, spesso la motivazione sottesa allo stato di salute precario dei capelli è occasionale, periodica o al massimo legata ad uno stile di vita poco sano. Tuttavia, se dopo almeno tre mesi di trattamenti specifici che agiscono su cute e capelli non notiamo miglioramenti, possiamo approfondire le cause.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi lo sanno ma a volte i capelli fragili potrebbero fare da spia per queste malattie

Secondo l’Istituto di Ricerche Humanitas i capelli potrebbero indebolirsi e divenire secchi e fragili anche per motivi di salute. E cioè potrebbero rappresentare il sintomo per così dire esterno di disfunzioni della tiroide e della paratiroide oppure di importanti disturbi alimentari.

Come capire?

Se dopo i rimedi specifici che possiamo adottare consultando esperti del Mondo della tricologia non vediamo risultati, potremmo consultare il medico o un dermatologo. In questo modo, come suggerisce l’Istituto Research, potremmo procedere ad esami specifici come, ad esempio, esami clinici per il dosaggio degli ormoni tiroidei. Soprattutto se oltre all’eccessiva fragilità dei capelli si presentano altri sintomi come stanchezza, sonnolenza, aumento di peso potremmo avere una disfunzione tiroidea. Anche stipsi, problemi di memoria, depressione o (per le donne) irregolarità del ciclo mestruale, potrebbero rappresentare un’avvisaglia.

Patologie possibili

Pochi lo sanno ma a volte i capelli fragili potrebbero fare da spia per queste malattie che elenchiamo di seguito:

Aids;

aterosclerosi;

ipertiroidismo;

ipoparatiroidismo;

ipotiroidismo;

malattia di Hashimoto.

Una precisazione

Le informazioni che attingiamo dall’Istituto Humanitas Research non devono destare allarmismo. In generale in alcuni periodi dell’anno o della vita in particolare, i capelli subiscono uno stress che normalmente si ristabilisce con trattamenti locali ed integratori. Quando subentra il persistere e il cronicizzarsi, ad esempio, di capelli radi e fragilissimi fino a diventare una nube pagliericcio, possiamo approfondire. Nel caso, individuando il motivo a monte, e agendo sulla causa scatenante potremmo avviare un’azione più mirata. Sempre in collaborazione con il medico specialista.

Un consiglio per i nostri capelli

Per un’azione ristrutturante del capello che possiamo comunque praticare almeno due volte l’anno, in primavera e in autunno soprattutto, possiamo considerare numerosi suggerimenti. Tra gli altri potremmo provare delle azioni d’urto contro la caduta stagionale.