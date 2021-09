Nonostante le ferie siano praticamente finite per tutti, queste prime settimane di settembre ci stanno ancora regalando splendide giornate soleggiate con temperature molto piacevoli.

Prima di pensare alle passeggiate autunnali per andare alla ricerca di funghi e castagne, possiamo quindi regalarci ancora qualche giornata al mare. Se non addirittura anche un bel fine settimana. Le località più rinomate sono più godibili e meno affollate. Ed anche hotel e appartamenti avranno costi meno esagerati.

La Liguria offre mare limpido e paesini incantevoli. La scelta è davvero ampia e molto varia. Famosissime e molto caratteristiche le Cinque Terre; più signorile e ricca di ville e parchi lussureggianti Bordighera. Solo per citare un paio di esempi.

Ovunque si decida di andare, la Liguria non deluderà mai in fatto di buon cibo.

La golosa prelibatezza ligure dal morbido cuore di cioccolato a cui proprio nessuno riesce a resistere

La maggior parte delle città liguri sono rinomate per la focaccia. I suoi abitanti la mangiano già di prima mattina insieme al cappuccino. Ma ci sono poi molte altre tipicità, come il classico pesto, i pansotti col sugo di noci, le torte di verdure ed ovviamente il pesce.

Per concludere il pasto in dolcezza, la Liguria non delude con i suoi ‘cioccolatosi’ Baci di Alassio.

Un trionfo di cioccolato

I Baci di Alassio, come il nome stesso suggerisce, sono un dolcetto tipico della città di Alassio. Per certi verdi simili ai Baci di dama, soprattutto nella forma, i biscottini di Alassio hanno però un’identità propria.

Sono composti da due biscotti con impasto di cacao e nocciole, tra loro uniti da una morbida ganache al cioccolato. Molto fragranti, hanno una consistenza più morbida che croccante, ed un sapore non dolcissimo.

I Baci di Alassio tra storia e leggenda

Secondo la tradizione, nel 1910, Rinaldo Balzola, pasticcere della Real Casa Savoia, ideò e diede forma al famoso dolcetto. Il pasticcere era altresì il proprietario del Caffè Pasticceria Balzola, locale storico d’Italia, all’epoca frequentato da artisti e letterati come Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse.

Da allora, i Baci di Alassio si inserirono, a pieno titolo, in quella che è considerata l’alta tradizione pasticcera italiana. Nel 2006 il prodotto si è addirittura aggiudicato la denominazione D.O.P.

È dunque questa la golosa prelibatezza ligure dal morbido cuore di cioccolato a cui proprio nessuno riesce a resistere. Come spesso accade per tutti i prodotti dalle antiche e prestigiose origini, la ricetta originale è segreta.

Oggi possiamo trovare i Baci di Alassio in tantissime pasticcerie di molte città liguri ed anche nei panifici. Ogni pasticcere, però, custodisce gelosamente la propria ricetta.

Grazie al famoso dolcetto, la cittadina di Alassio è entrata nel Club “Città del cioccolato”.

