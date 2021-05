L’acciaio inox è un bellissimo materiale sempre più utilizzato per arredare le case. Infatti, non solo è molto resistente, ma è anche molto bello dal punto di vista estetico. Elegante e moderno, si sposa bene in qualsiasi contesto stilistico, dal più classico e tradizionale al più moderno e minimalista.

La stanza in cui fa la parte del padrone è sicuramente la cucina. Sempre più spesso lavello e piano cottura vengono realizzati in acciaio. Ma non dobbiamo dimenticare pentole, posate e anche oggetti a scopo puramente decorativo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

C’è però un piccolo problema. L’acciaio inox è piuttosto delicato. Si macchia facilmente e basta una goccia d’acqua per lasciare un brutto alone. Con i giusti accorgimenti il problema è presto risolvibile. Abbiamo già affrontato la questione per quanto riguarda l’acciaio inox lucido. Cliccare qui per leggere l’articolo dedicato. Oggi andremo a vedere come affrontare il problema nel caso dell’acciaio satinato.

Pochi lo fanno ma bastano questi 3 semplicissimi rimedi naturali e a costo zero per pulire in maniera impeccabile il piano cottura in acciaio satinato

In commercio possiamo trovare tantissimi prodotti per pulire l’acciaio. Ma si tratta ovviamente di detersivi chimici che inquinano e che hanno in genere costi piuttosto elevati. Vediamo invece delle soluzioni naturali, amiche del Pianeta e del nostro portafoglio.

Possiamo preparare degli smacchianti naturali scegliendo tra le seguenti soluzioni:

a) acqua e cenere di legna;

b) acqua e acido citrico;

c) acqua, sapone neutro e bicarbonato di sodio.

Una volta scelta la soluzione preferita, anche in base alle sostanze di cui più facilmente disponiamo, preparare un composto dalla consistenza cremosa e bella densa.

Applicare sulle macchie utilizzando una spugnetta in microfibra o un panno morbido, per evitare di graffiare la superficie. Far agire il composto per qualche minuto. Quindi risciacquare con abbondante acqua. Infine, asciugare molto bene con un panno morbido.

In caso di macchie molto ostinate, ad esempio di calcare nel lavandino o di cibo incrostato sui fornelli, lasciar agire qualche minuto di più il composto.

Ed ecco così scoperto che pochi lo fanno ma bastano questi 3 semplicissimi rimedi naturali e a costo zero per pulire in maniera impeccabile il piano cottura in acciaio satinato.