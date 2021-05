L’acciaio inox è uno dei materiali più resistenti, utilizzato in tantissimi settori. Elegante e moderno, lo troviamo ampiamente anche in casa: in bagno, in cucina, in pentole, posate e addirittura anche in alcuni oggetti puramente decorativi. Infatti, si inserisce bene in ogni tipologia di arredamento.

Tuttavia, l’acciaio inox è particolarmente delicato. Basta poco per macchiarlo e lasciare un brutto alone. La cosa è altamente frequente e assai fastidiosa sul piano cottura della cucina, ma anche nel lavandino. Con i giusti accorgimenti e i segreti che stiamo per svelare, il problema è presto risolvibile.

Mai più macchie e aloni sul piano cottura in acciaio inox, per una cucina splendente da far invidia, degna di una rivista d’arredamento.

Come pulire il piano cottura in acciaio inox

In commercio possiamo trovare tantissimi prodotti specifici. Possiamo però optare anche per soluzioni naturali, amiche dell’ambiente e decisamente più economiche. Stiamo parlando di:

a) aceto, che lucida e igienizza;

b) limone, che elimina grasso e calcare;

c) bicarbonato di sodio per eliminare batteri e incrostazioni;

d) alcol etilico per l’effetto brillante finale.

Queste sostanze, infatti, eliminano sporco e macchie, assicurando anche il tipico aspetto lucido e riflettente.

Il grande nemico: l’acqua

Si sa che comunque, la prevenzione viene prima di ogni cosa. Il grande acerrimo nemico dell’acciaio inox è l’acqua. Ne basta appena una goccia per lasciare un antiestetico alone. Cosa fare dunque? Se per sbaglio cade qualche goccia d’acqua, asciugare immediatamente.

In fase di pulizia, per il risciacquo, utilizzare meno acqua possibile. Quindi asciugare subito, con cura meticolosa e utilizzando un panno morbido.

No, assolutamente a spugnette e materiali abrasivi. No, anche alla classica carta assorbente da cucina! Questi, infatti possono graffiare il rivestimento, rovinandolo in maniera irrimediabile.

Il tocco finale

Dopo una accurata pulizia, per donare la giusta brillantezza all’acciaio inox, utilizziamo un po’ di olio di oliva. Ne basta un goccino su un panno morbido. Basta passarlo su tutta la superficie ed ecco rinnovata la qualità estetica del nostro rivestimento.

Seguendo i nostri consigli, potremo davvero dire mai più macchie e aloni sul piano cottura in acciaio inox, per una cucina splendente da far invidia, degna di una rivista d’arredamento.