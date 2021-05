Con l’arrivo del caldo si suda di più e si sa le macchie di sudore sono a volte molto difficili da togliere, soprattutto se si utilizzano metodi di lavaggio poco adatti. In nostro soccorso arriva la saggezza antica e così non avremo mai più fastidiose macchie di sudore sugli indumenti con questo antico metodo della nonna semplice ed efficace.

Le macchie resistenti

Con le moderne tecniche di lavaggio e con i detersivi e smacchiatori chimici, è difficile che una macchia resti ancora sui nostri abiti. Tuttavia questi sistemi sono anche abbastanza aggressivi sui tessuti oltre a richiedere un profondo lavaggio finale affinché non si lascino tracce di sostanze poco gradite. Non a caso le macchie di sudore si formano proprio a contatto con le parti del corpo in cui la pelle è delicata, come le ascelle e l’inguine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Capita che dopo un bucato rimangano ancora dei segni sugli indumenti, un fatto antiestetico che dà fastidio. Inoltre il sistema per togliere le macchie di sudore in genere è di lavare i capi alle alte temperature. Cosa che può rovinare il capo stesso se delicato.

Mai più fastidiose macchie di sudore sui propri indumenti con questo antico metodo della nonna veloce ed efficace

Le nostre nonne trattavano delle macchie di sudore soprattutto per i capi maschili che allora erano molto più ostinate delle attuali. La canottiera in passato si cambiava una volta a settimana se non di più. Le macchie perciò erano abbastanza ostinate. Proprio per questo motivo le nostre nonne ricorrevano ad un efficace sistema a triplo lavaggio.

Si prepara in una bacinella una soluzione di acqua e candeggina e si strofina delicatamente il capo. Naturalmente per eseguire queste operazioni è opportuno indossare dei guanti. Il secondo passaggio prevede un bagno in una soluzione di acqua ben salata e come prima l’indumento si strofina delicatamente. Il terzo e ultimo passaggio è un semplice lavaggio in acqua e sapone, meglio se di Marsiglia.

Questo antico metodo a 3 passaggi che utilizzavano le nostre nonne è veramente efficace contro le macchie di sudore e rende l’indumento igienizzato e sbiancato, con grande soddisfazione di chi lo fa.

Ecco il segreto della nonna per vetri puliti e splendenti.