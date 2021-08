Quasi tutti possiedono questa importantissima pianta in giardino, perché i suoi utilizzi in cucina sono tantissimi e veramente eccezionali. Grazie alle giuste cure, la crescita delle foglie di basilico è veramente ricca e spesso sorge il problema di capire come conservarlo. Lasciare che le foglie appassiscano sulla pianta sarebbe un vero spreco. La Redazione di Cucina vuole svelare come utilizzare le foglie di basilico in un modo davvero originale. In pochi lo conoscono ma è questo il modo migliore di usare il basilico per sbalordire tutti, grazie a una ricetta davvero particolare. Stiamo parlando del liquore al basilico e il consiglio è quello di scegliere le foglie più brillanti e sane.

Solo 4 ingredienti per un buonissimo liquore al basilico fatto in casa:

150 grammi di acqua;

50 grammi di basilico;

200 grammi di zucchero semolato;

250 millilitri di alcool puro a 90 gradi.

Il procedimento per preparare il liquore grazie a pochi e semplici passaggi

Iniziare lavando accuratamente il basilico e collocandolo all’interno di un contenitore abbastanza capiente. È fondamentale usare foglie non trattate e ricoprirle interamente con l’alcol. In questa operazione suggeriamo di usare possibilmente un barattolo di vetro dotato di chiusura ermetica. Questo agevolerà il procedimento di macerazione, fondamentale per la buona riuscita del liquore.

L’intero processo di macerazione dovrà durare all’incirca una ventina di giorni. Collocare il contenitore ben lontano dalla luce e possibilmente in un posto fresco. Dopo circa 20 giorni è possibile procedere alla realizzazione dello sciroppo a base di acqua e zucchero.

In pochi lo conoscono ma è questo il modo migliore di usare il basilico per sbalordire tutti in cucina

Versare l’acqua in un pentolino e aggiungere lo zucchero semolato tutto d’un colpo. Portare gli ingredienti sul fuoco e cuocere fino al completo scioglimento dello zucchero. Occorrerà, poi, lasciar raffreddare lo sciroppo appena ottenuto ben lontano dai fornelli. Solo una volta freddo, è possibile aggiungerlo al macerato di foglie di basilico e alcol. A questo punto chiudere nuovamente il contenitore e lasciar macerare i 4 ingredienti per altri 20 giorni circa.

Dopo questo tempo bisognerà filtrare il tutto con un colino, in modo da eliminare le foglie di basilico e ottenere il liquore vero e proprio. Suggeriamo di consumare il liquore dopo averlo lasciato per qualche giorno in frigo. Ed ecco un ottimo digestivo che rappresenta, inoltre, un fantastico riciclo in cucina.

