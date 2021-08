Grazie a dei piccoli segreti in cucina si possono cucinare piatti incredibili senza fatica. Ad esempio, bastano due ingredienti e pochi minuti per preparare uno strepitoso e sfiziosissimo millefoglie. Infatti, quella che andiamo a condividere oggi con i nostri Lettori amanti della buona cucina, è una ricetta svuota frigo. Adopereremo delle patate e gli avanzi di formaggi rimasti nel frigorifero. Elenchiamo ora gli ingredienti di base, tenendo a mente che si possono usare gli scampoli di cacio di cui disponiamo.

Gli ingredienti

70 gr di grana padano o parmigiano;

70 gr di formaggio a pasta dura saporito tipo asiago;

1 kg di patate pesate crude e con la buccia;

5 cucchiai di latte;

1 rametto di rosmarino;

4 foglie di salvia;

noce moscata e sale quanto basta.

Le erbe aromatiche aggiungono un tocco di classe al piatto.

La preparazione richiede poco tempo, quindi per prima cosa accendiamo il forno a 200° in modo che al momento giusto sia ben caldo. Nel mentre laviamo e peliamo le patate. Mettiamole quindi a bollire in acqua salata per 10 minuti. Mentre cuociono tritiamo finemente le erbe aromatiche per averle pronte. A parte grattugiamo i formaggi e versiamoli in una ciotola insieme ad una generosa spolverata di noce moscata. Giriamo bene e regoliamo di sale. È giunto il momento di scolare le patate. Appena tiepide tagliamole abbastanza alte, circa 3 millimetri. Non ci resta che comporre il nostro millefoglie.

Foderiamo una pirofila con la carta forno. Copriamo il fondo con le patate a fette. Poi aggiungiamo uno strato di formaggio grattato. Infine, una bella spolverata di erbe aromatiche sminuzzate. Procediamo così fino al termine degli ingredienti. Infine facciamo cadere il latte a gocce, con l’aiuto di un cucchiaio, sull’ultimo strato. Chi preferisce può aggiungere del pan grattato e dei fiocchetti di burro sulla superficie. Inforniamo il tutto per circa mezz’ora. Si potrà servire sia caldo che a temperatura ambiente.

Il successo di questo piatto è assicurato sia in presenza di grandi che di piccini. Se si preferisce non adoperare il forno nelle giornate più calde, possiamo ricorrere ad una normale padella cuocendo il millefoglie copiando il procedimento di questa ricetta.

