Uno degli aspetti più importanti nella vita di un bambino è avere un’alimentazione corretta, sana ed equilibrata. È necessario fornirgli tutti i nutrienti indispensabili per favorire una crescita ed uno sviluppo armonico. Una volta terminato lo svezzamento, l’introduzione del pesce nella dieta del piccolo è essenziale. Infatti gli esperti ne consigliano il consumo almeno due volte a settimana.

I benefici

Le proprietà benefiche di questo alimento sono innumerevoli. Contiene una quantità di proteine simile alla carne, ma decisamente più facile da digerire. Le proteine supportano e regolano la crescita corporea e sono utili ai muscoli e alle cellule del bimbo. Gli acidi grassi omega 3 di cui è ricco contribuiscono allo sviluppo del sistema nervoso, migliorando le abilità cognitive e favorendo la capacità di apprendimento, in quanto agiscono sulla memoria e sull’attenzione.

Il pesce inoltre è un’ottima fonte di sali minerali, come fosforo, calcio, zinco e ferro per citarne alcuni che, insieme alle vitamine, aiutano il funzionamento del sistema immunitario. Questa combinazione di sostanze fa bene alla pelle e alla vista ed è fondamentale per il benessere di ossa e denti del bambino.

Pochi lo comprano ma questo pesce economico e gustoso è perfetto per l’alimentazione dei bambini

Scegliere il pesce giusto da dare ai bambini non è difficile. Di solito si prediligono quelli dal gusto delicato e con poche spine. Merluzzo, sogliola, platessa o rana pescatrice sono giustamente i più gettonati. Se però si vuole cambiare sapore, tener conto della stagionalità o preferire solo quelli di taglia medio piccola per una questione di contaminanti si può optare per altre specie che rispettino comunque le vostre esigenze.

È possibile, ad esempio, sostituire le classiche varietà di pesce con la Mostella. Pochi lo comprano ma questo pesce economico e gustoso è perfetto per l’alimentazione dei bambini. Si tratta di una specie diffusa nell’Atlantico, nel Mediterraneo, ma anche nei mari italiani, Adriatico e Tirreno in particolar modo. Si pesca tutto l’anno, soprattutto da giugno ad ottobre con attrezzi quali nasse, reti o a strascico.

La Mostella è poco conosciuta e non si trova spesso sui banchi del pesce, per questo motivo è davvero economica. Le sue carni, simili a quelle del merluzzo nordico, sono bianche, delicate, molto saporite e si possono cucinare al vapore, in umido, bollite o al forno. È un pesce che si presta a numerose preparazioni culinarie: un consiglio per renderlo invitante anche ai più piccoli è quello di cuocerlo al vapore e prepararci delle sfiziose polpette al forno contornate da una purea di patate e piselli.

I bambini apprezzeranno senz’altro!