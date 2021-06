La voglia di viaggiare quest’anno è più forte degli anni precedenti. Scoprire angoli nuovi del nostro Paese è sempre una sorpresa ed è proprio per questo motivo oggi vogliamo fare conoscere un luogo meraviglioso. Si trova in Sicilia questo coloratissimo ed incantevole borgo che ci regala un mare splendido ed una vista mozzafiato assolutamente da vedere. Scopriamone insieme le sue bellezze naturali ed architettoniche.

Brolo

Questo comune si trova in provincia di Messina, in Sicilia. Brolo rimane impresso nella mente grazie ai suoi colori e al paesaggio mozzafiato che lo contraddistinguono. Brolo è un piccolo borgo situato sulla costa nord della Sicilia. A sud, invece, è circondato dalla catena montuosa dei monti Nebrodi. Data la conformazione pianeggiante del borgo che poi degrada verso il mare, il nome della città deriva da “brolium” che significa parco, giardino. La storia della città è indissolubilmente legata al suo antico castello risalente al XIII secolo. Attorno ad esso si sviluppa questo affascinante borgo che vide l’alternarsi di diverse case regnanti come gli Aragona, i Lancia e i Longarini.

Cosa vedere

Si trova in Sicilia questo coloratissimo ed incantevole borgo che ci regala un mare splendido ed una vista mozzafiato assolutamente da vedere. A Brolo il castello domina il paesaggio: da qui, infatti, possiamo contemplare la baia in tutto il suo splendore. Se ci rechiamo sul punto più alto, il Belvedere, possiamo ammirare il mare e nelle giornate limpide scorgere persino l’arcipelago delle Eolie.

All’interno delle sale della Torre del castello si trova il Museo delle pene e della tortura. È possibile visitarlo ed è sviluppato su tre livelli. Qui è possibile ripercorrere gli aspetti cruenti di un medioevo spietato tra gabbie, strumenti di tortura e gogne. Sempre nel castello c’è il Museo delle fortificazioni marinare della Sicilia. Questo spazio espositivo racconta le modalità per fortificare e difendere i borghi marinari dagli attacchi nemici nei secoli. Brolo non è solo storia, ma anche natura: la spiaggia di questa città è una finestra sul mare fatta di sabbia bianca che si affaccia sulle Eolie. E infine il suo lungomare che ci permette di trascorrere momenti indimenticabili soprattutto nelle ore del tramonto donandoci ristoro e relax.

Approfondimento

