La colazione come tutti sanno è il pasto più importante della giornata. Quel nutrimento che ci permette di iniziare il mattino con forza ed energia. Ognuno di noi ha però un modo di approcciarsi alla colazione diverso e molto personale: c’è chi al mattino fa una colazione veloce, bevendo al massimo un caffè, oppure chi invece fa un pasto completo, prendendosi tutto il tempo necessario.

Nessuno dei due sbaglia o ha ragione, in questo articolo però vedremo alcuni piccoli accorgimenti che possono aiutarci ad ottenere il massimo da questo importante pasto. Vediamo allora assieme i 3 consigli straordinari da tenere sempre a mente quando si fa colazione per iniziare la propria giornata al massimo.

Una colazione sana e completa di tutti i macronutrienti

Per prima cosa, bisogna tenere sempre a mente che durante la colazione non dovrebbero mai mancare tutti i macronutrienti fondamentali: ovvero proteine, grassi sani, fibre, carboidrati, vitamine e minerali. Proprio grazie questi, infatti, si vanno a riempire i depositi di energia esauriti durante la notte. Le fibre poi accelerano il metabolismo, prevengono l’accumulo di grassi e ci aiutano a trasformare più efficientemente le calorie in energia. Un esempio di colazione completa con questi elementi potrebbe essere: un uovo in camicia, su pane tostato integrale con mezzo avocado e pomodorini.

L’importanza dell’allenamento e della costanza

Il secondo consiglio è, invece, quello di prendere l’abitudine di allenarsi al mattino, ma sempre e soltanto prima di fare colazione. Secondo uno studio dei ricercatori delle Università di Bath e Birmingham, infatti, si è scoperto che in questo modo si brucia più del doppio delle quantità di grassi. Senza contare che un altro importante effetto è quello di aumentare la capacità di risposta del corpo all’insulina, un aspetto molto interessante per chi è diabetico.

Per finire, non dobbiamo mai sottovalutare gli squilibri fisici e psicologici che può portare saltare direttamente questo pasto. Saltare la colazione porta produrre molti più ormoni dello stress e quindi sentirsi irritabili e di cattivo umore già dal primo mattino. Una mentalità tossica che non farà altro che rovinarci la giornata.

Erano proprio questi i 3 consigli straordinari da tenere sempre a mente quando si fa colazione per iniziare la propria giornata al massimo.

