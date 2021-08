Chi non possiede grandi giardini o un pezzo di terreno, solitamente rinuncia a piantare alberi. Avere poco spazio a disposizione scoraggia e influenza determinate scelte, quando si tratta di acquistare qualche pianta. Ma anche se abbiamo un terrazzo non troppo spazioso, possiamo tranquillamente scegliere, oltre ad erbe aromatiche e ornamentali, alberi da frutto. Esistono diverse specie che possono crescere anche se non dimorano nel terreno, basterà adottare alcuni accorgimenti per coltivarli al meglio.

Cure generali

Prima cosa da non sottovalutare è il peso che può sostenere il balcone, sarà determinante per la scelta di alcuni alberi. È importante acquistare un vaso di qualità, resistente, che abbia un diametro tra 25 e 60 cm. Generalmente, per evitare l’effetto “vela” nei giorni di forte vento, alcuni preferiscono i vasi a forma di cubo.

Sul fondo bisogna aggiungere un po’ di argilla espansa, che si acquista in qualsiasi negozio di giardinaggio, oppure delle pietre e sassi. Questo passaggio eviterà ristagni d’acqua, dannosi per le nostre piante. Per quanto riguarda il rinvaso, possiamo anche comprare in vivaio l’albero già posizionato in un vaso adatto, per evitare di trapiantarlo. Annaffiare spesso la pianta, usare dei fertilizzanti naturali per dare nutrimento e potiamo solo quando è necessario. L’albero in vaso cresce più lentamente e solo con le giuste attenzioni potremo vedere dei risultati soddisfacenti.

Pochi li scelgono ma sono questi gli eccezionali alberi da frutto da coltivare in vaso

Gli alberi più adatti a crescere nei vasi, sono quelli detti “nani”, perché occupano uno spazio limitato e sono più semplici da gestire. Infatti, per avere abbondanti fioriture e frutti da raccogliere, dovremo scegliere le tipologie più piccole, posizionandole nelle zone meno esposte al vento.

Il pesco è abbastanza resistente e ha bisogno del sole diretto e temperature fresche. Alcune varietà nane, raggiungono un’altezza massima di circa 2 metri. Fioriscono a fine inverno e per tutta la primavera, mentre possiamo raccogliere i frutti in estate.

Il susino cresce rigoglioso anche in vaso, ma al riparo dal vento. Per vedere i frutti bisogna aspettare agosto, ma in primavera possiamo godere dei suoi meravigliosi fiori ornamentali. Non sopporta bene l’eccessivo freddo, quindi proteggerlo dal gelo durante l’inverno.

Il kiwi è un rampicante, produce in primavera dei fiori bianchi leggermente profumati e necessita di molta acqua. Per ottenere dei frutti in autunno, bisognerà avere sia un’esemplare femmina che maschio vicini tra loro.

L’albero di ciliegio è molto resistente al freddo, quindi non teme gli inverni rigidi. Vedremo crescere i fiori rosa intorno ad aprile e gusteremo le ciliegie non prima di maggio. Anche se di piccole dimensioni, può produrre abbondanti frutti, da gustare in tavola.

Quindi, come abbiamo visto, pochi li scelgono ma sono questi gli eccezionali alberi da frutto da coltivare in vaso, con rami e fusti più corti, ma ugualmente produttivi.