Dopo le vacanze ci ritroviamo sempre a combattere con capelli rovinati e crespi. La salsedine e il sole possono mettere davvero a dura prova anche la chioma più fluente. Per questo è importantissimo ritagliarci del tempo per idratare e rinvigorire i nostri capelli prima di rientrare dalle vacanze estive. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa suggerisce la ricetta perfetta per dei capelli splendenti e ben nutriti.

Pensiamo a proteggerli con un filtro solare

In commercio è possibile trovare prodotti specifici per i capelli che garantiscono la massima idratazione e riescono anche a proteggerli. Evitando così l’effetto crespo e filtrando i raggi UV che rovinano i capelli. Una protezione solare vera e propria come quella per la pelle. Attenzione però a non confondere i due prodotti. Applichiamo sui capelli solo lo spray adatto e non la crema solare pensando che abbiano la stessa funzione.

Mai più capelli secchi, spenti e rovinati dal sole con questa maschera rinvigorente

Il segreto per idratare i capelli sta certamente nelle maschere. Lasciandole in posa il capello andrà ad assorbire tutte le sostanze nutritive contenute nella mistura. Ma delle volte ci rendiamo conto che il tempo di posa non è abbastanza. Infatti, solo 15 minuti sembrano pochi per poter rimediare a capelli molto stressati. Quindi ecco cosa fare.

Cominciamo dalla mattina

Appena svegli pensiamo alla colazione, un buon caffè e poi dedichiamoci alla cura del corpo, a una skin care completa. Applichiamo il tonico per eliminare i residui dei prodotti e poi passiamo ai capelli. Partendo dai capelli asciutti mettiamo un balsamo districante e nutriente. Abbondiamo con le dosi perché dovremo tenerlo in posa tutto il giorno. Dopodiché applichiamo un olio naturale a nostro piacimento. Va bene l’olio di cocco, quello di argan o di semi di lino.

Raccogliamo i capelli in uno chignon abbastanza largo e poi proseguiamo con la nostra giornata. Se non vogliamo uscire con la maschera tra i capelli basterà farlo di domenica o nel nostro giorno libero. A fine giornata, nel tardo pomeriggio o la sera siamo pronte per fare lo shampoo.

Quindi, mai più capelli secchi, spenti e rovinati dal sole con questa maschera rinvigorente. Ricordiamoci sempre che anche i nostri capelli hanno bisogno di essere idratati. Soprattutto se messi a dura prova dal sole e dalla salsedine. Quindi, quando siamo in vacanza dedichiamo almeno un giorno alla loro cura. E proteggiamoli dal sole utilizzando anche un olio naturale come quello d’avocado o il burro di karité.

