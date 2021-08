Nel corso dei nostri articoli abbiamo spesso analizzato il ruolo che un’assunzione eccessiva di zuccheri può avere sulla salute e come ridurne gli effetti negativi. Per questo motivo tra le nostre pagine si possono trovare alcuni pezzi dedicati a come sostituire questa sostanza con delle alternative. Ad esempio, in uno di questi abbiamo spiegato come sostituire lo zucchero con un ingrediente naturale a zero calorie. Oggi invece analizzeremo perché assumere troppi zuccheri può essere dannoso per la salute e soprattutto quali sono le dosi giornaliere raccomandate dagli esperti. Infatti, a molti può sembrare incredibile ma dovremmo mangiare solo queste quantità di zucchero.

Troppo zucchero può far male alla salute

Mangiare troppi zuccheri può creare dei problemi alla salute. Ad esempio, un eccessivo consumo di alimenti dolci può portare ad un aumento del volume dei depositi di grasso presenti nell’organismo. Questi fattori sarebbero collegati a un maggiore rischio di sviluppare non solo patologie cardiovascolari ma anche il diabete. I dati alla base di queste asserzioni, riportate dalla Fondazione Veronesi, sarebbero stati estrapolati da uno studio che ha analizzato più di 3000 cittadini statunitensi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Perché anche gli italiani dovrebbero preoccuparsi

Molti a questo punto si potrebbero chiedere se noi italiani abbiamo realmente bisogno di limitarci nella nostra dieta. In fondo, qualcuno potrebbe pensare che problematiche riguardanti l’assunzione eccessiva di zuccheri riguardino più i nostri alleati americani che noi Europei. Secondo quanto riportato dalla Fondazione Veronesi sembrerebbe invece che ci siano almeno alcuni dati per cui preoccuparsi. L’Unione Europea sarebbe, infatti, il secondo consumatore al Mondo di zucchero dopo l’India.

Basti pensare che proprio qui verrebbero consumati annualmente più di 18 milioni di tonnellate di zucchero. È però importante dividere gli alimenti con presenza di zuccheri in due categorie. Da una parte vi stanno gli alimenti utili alla dieta, in quanto forniscono al nostro organismo importantissime sostanze nutrienti. Parliamo ad esempio della frutta, ma anche del latte. Dall’altra vi sarebbero alimenti composti per la maggior parte da zuccheri, come ad esempio i dolciumi. Sarebbe proprio questa seconda categoria quella a cui fare maggiore attenzione.

Sembra incredibile ma dovremmo mangiare giornalmente solo queste quantità di zucchero

Quindi, quali sono le quantità di zucchero che dovremmo assumere ogni giorno? Secondo quanto riportato dalla Fondazione Veronesi la quantità di zucchero giornaliera ingerita dovrebbe corrispondere a 25 gr circa. Per essere più precisi, e dare esempi concreti, basti pensare che questo quantitativo corrisponde a un paio di ghiaccioli. Questa soglia minima può essere ampliata fino a corrispondere al massimo al 10% del fabbisogno giornaliero di 2000 kcal.

Approfondimento

Pochi lo sanno ma questo farmaco potrebbe aumentare il rischio di contrarre un tumore al seno