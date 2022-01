In questo articolo non parleremo del celebre tè verde tanto portentoso quanto diffuso. In realtà il tè verde fa davvero bene per depurare il fisico. Inoltre è diventato un pilastro della medicina anti-aging grazie alle catechine contenute ossia polifenoli dal potere antiossidante. C’è un tè con le stesse qualità di quello verde ma meno lavorato e quindi più puro. Inoltre ci sono dei tè poco conosciuti che ci stupiranno per le virtù nutrizionali e per il sapore davvero delizioso. Vediamo quali sono.

Pochi li acquistano ma questi tè sarebbero una miniera di antiossidanti, farebbero dimagrire, colare a picco il colesterolo e combatterebbero la demenza

Il primo tè che andremo a conoscere è il tè bianco. Per l’importanza che assume in Cina viene chiamato “Tè dell’Imperatore”. Come gli altri tè viene ricavato dalle Camelie Sinensis ma solo da quelle che crescono nella regione del Fujian. Qui si raccolgono a mano le foglioline apicali, i germogli che si trovano nella parte esterna ricoperti da una peluria argentea. Non subisce particolari procedimenti di lavorazione ma solo una leggera ossidazione, naturale reazione all’essicazione all’aria. Il tè bianco ha quindi un gusto delicato e armonico. Soprattutto il tè bianco aiuterebbe a ridurre i centimetri di troppo del girovita perché accelererebbe il metabolismo. Alcuni elementi contenuti, le metilxantine ossia caffeina, teofillina e teobromina agirebbero sugli adipociti, le cellule di grasso, distruggendo i depositi adiposi. Inoltre grazie alle notevoli quantità di polifenoli, allontanerebbe lo spettro della demenza ed aiuterebbe a mantenere in salute ossa e pelle.

Poco conosciuto ma da non perdere

Davvero poco conosciuto questo tè semifermentato è un portento contro i depositi di grasso. Il tè blu si lavora più volte. Prima essiccato al sole per poco tempo, inizia poi la fermentazione che è bloccata con getti di aria calda. In seguito le foglioline si pressano e ed essiccano. Il tè blu conterebbe numerosi polifenoli fra cui catechine e quercetina e, come gli altri tè, ci proteggerebbe dai radicali liberi.

Il tè di Oolong o blu mostra una notevole azione dimagrante sia aumentando il metabolismo, sia incrementando la velocità di ossidazione dei grassi. Infatti oltre a contenere caffeina, teobromina e teofillina, il tè blu mostrerebbe un potente effetto termogeno ossia produrrebbe calore e brucerebbe i grassi.

Fra le proprietà più importanti c’è anche quella di contrasto al colesterolo cattivo. Infatti ridurrebbero l’assorbimento del colesterolo a livello intestinale, facilitando l’espulsione dei lipidi tramite le feci. Il sapore è davvero particolare, fruttato e fiorito.

