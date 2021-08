L’estate volge al termine e, come ogni fine estate, ci godiamo gli ultimi giorni di sole e di mare il più possibile. Ma proteggere la nostra pelle è fondamentale non solo d’estate, ma in ogni periodo dell’anno. Dunque, è importante scegliere delle creme solari che siano adatte alla nostra pelle. Soprattutto, scegliere un prodotto che non danneggi il nostro organismo o l’ambiente.

Esistono tantissime creme solari in commercio, per tutti i gusti e per ogni tipo di pelle. Altroconsumo ha condotto una ricerca in cui sono state analizzate circa 28 creme diverse con fattore di protezione 30, 50 e 50+.

Pochi le comprano ma secondo un indagine sono queste le migliori creme solari in commercio

L’analisi ha cercato di capire quali fossero le creme migliori prive di ingredienti inquinanti o pericolosi per il nostro organismo. Ci si è focalizzati soprattutto sull’efficacia, gli ingredienti e la conseguente presenza di elementi dannosi.

Lo scopo principale del test era quello di capire quanto fossero effettivamente efficaci i prodotti.

Per capirlo, oltre alle analisi e alle ricerche condotte dagli esperti, si sono date le creme oggetto di ricerca a un certo numero di persone per sapere cosa ne pensassero.

Il metodo utilizzato prevedeva l’applicazione del prodotto da un minimo di 10 a un massimo di 20 partecipanti su un’area specifica della schiena. La stessa area poi veniva sottoposta alla luce di uno strumento che imitava l’esposizione ai raggi solari. Si sono valutate poi la tossicità verso altri esseri viventi, la degradabilità e la bioaccumulabilità. Per ultimo si è valutato il rischio per i coralli.

I risultati dell’analisi

Dalla classifica sono penalizzate le creme che avevano almeno uno di questi tre elementi:

interferenti endocrini: sono tutte quelle sostanze che potrebbero interferire con il nostro sistema ormonale;

buthylphenyl methylpropional: un profumo che è stato recentemente ritirato dal commercio;

profumi allergici per i bambini.

Nivea Sun Protect & Bronze; Piz Buin Moinsturing Sun Lotion; Biotherm Spray Solaire Lacté Hydratant; Piz Buin Instant Glow Skin Illuminating; Nivea Sun Protect & Bronze; Garnier Ambre Solaire spray protettivo.

Invece, i risultati della classifica dei marchi peggiori è inaspettata:

Angstrom Latte Solare Ultra idratante; Uriage Bariésun Spay Kids; Lancaster Sun beauty velvet cream; Havaiian Tropic Satin protection; Equilibra Aloe crema solare 40% aloe vera; Clinians latte protettivo anti age.

Come si può facilmente dedurre, le creme migliori non necessariamente sono quelle che hanno un costo più elevato. Anzi, molto spesso le creme migliori sono creme che costano pochissimo e che si trovano comunemente al supermercato.

