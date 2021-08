Quando a fine giugno abbiamo assistito a un’esplosione di volumi accompagnata da un segnale di acquisto dello Swing Indicator, abbiamo subito pensato che il titolo fosse sul punto di partire al rialzo. Dopo qualche settimana di esitazione, la tanto agognata partenza al rialzo c’è stata. Ora la fortissima spinta del segnale rialzista potrebbe spingere le azioni Unipol verso un rialzo di oltre il 40%.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono impostate al rialzo e puntano al I obiettivo di prezzo in area 5,592 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino agli obiettivi indicati in figura. In particolare, con il raggiungimento del III obiettivo di prezzo le azioni Unipol andrebbero incontro a un rialzo del 40% rispetto ai livelli attuali.

In questo percorso rialzista riveste una particolare importanza la resistenza in area 5,044 euro. Questo livello, che non viene superato dal 2012, già nel passato recente ha fermato l’ascesa delle quotazioni dando vita a importanti ritracciamenti.

Al momento solo una chiusura settimanale inferiore a 4,708 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire al ribasso la tendenza in corso.

Che il titolo Unipol possa essere un ottimo investimento si evince anche dalla valutazione basata sui multipli di mercato. La società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Il PE di Unipol, infatti, è circa la metà rispetto alla media del suo settore di riferimento. Inoltre, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Un altro aspetto molto interessante del titolo Unipol è il rendimento del suo dividendo. Negli ultimi anni, infatti, è sempre stato superiore al 4%. Allo stato attuale, poi, si aggira intorno al 6%.

La fortissima spinta del segnale rialzista potrebbe spingere le azioni Unipol verso un rialzo di oltre il 40%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta del 20 agosto in ribasso dello 0,37%, rispetto alla seduta precedente, a quota 4,867 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

Il ribasso di breve sul Ftse Mib Future potrebbe continuare anche nelle prossime settimane