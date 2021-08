Domani inizierà l’ultima ottava di agosto e si avrà modo di capire quale direzione imboccheranno i mercati. Se si eccettuano un po’ le ultime sedute, finora i listini hanno retto relativamente bene, incluso il nostro Ftse Mib.

Tuttavia, il piccolo cassettista come il trader più esperto e navigato, si chiedono cosa riserverà l’autunno. Come sempre, sarà la forza delle parti in campo (acquirenti e venditori) a dettare legge. Intanto, e limitando l’analisi alla nuova ottava, gli eventi di mercoledì 25 hanno forza per imprimere accelerate decisive al trend di Borsa.

Market movers del 23 agosto

Lunedì molti Paesi aggiorneranno i propri dati sull’indice dei direttori degli acquisti (manifatturiero e/o servizi) e dall’indice PMI manifatturiero, servizi e composito. Sarà il caso, infatti, di (in ordine temporale di pubblicazione): Australia, Giappone, Francia, Germania, Eurozona, Gran Bretagna, USA.

Infine si segnalano le emissioni obbligazionarie in Francia (scadenze a 3, 6 e 12 mesi) e USA (3 e 6 mesi).

Gli appuntamenti di martedì

Gli occhi degli operatori saranno particolarmente concentrati su alcuni dati tedeschi (H 8.00). Il riferimento è al PIL del secondo trimestre e il relativo aggiornamento annuale, più l’indice dei prezzi all’importazione (annuale e mensile, luglio).

Negli States si segnala invece (alle 16.00) il dato mensile (luglio) sulle vendite di case nuove e quello sulle vendite di nuove abitazioni. Infine (alle 22.30) conosceremo il livello delle scorte settimanali di petrolio.

Macroeventi del 25 agosto

In nottata, giungeranno tutta una serie di dati importanti dall’Asia. Segnaliamo quelli legati al saldo della bilancia commerciale (annuale e mensile, luglio) della Nuova Zelanda e lo stato di salute del comparto edile in Australia. Infine, l’indice predittivo (precedente: 104,1) e l’indicatore coincidente dell’economia (luglio) dal Giappone.

In Europa l’attenzione sarà catalizzata dall’indice dei prezzi alla produzione in Spagna (9.00) e dalle aspettative dello Zew in Svizzera (10.00).

Ma i dati chiave di giornata arriveranno alle 10.00 dalla Germania. Conosceremo le aspettative di business (valore atteso: 100,5, precedente: 101,2) e la valutazione dell’attuale situazione tedesca (agosto). Inoltre sarà pubblicato l’indice IFO sulla fiducia delle aziende tedesche in agosto (valore atteso: 100,4, precedente: 100,8).

Market movers del 26 agosto

Alle 8.00 sarà diffuso il rapporto della GFK sul clima fra i consumatori tedeschi (settembre) e sapremo i livelli dell’occupazione in Svizzera. Da Parigi conosceremo invece lo stato congiunturale interno (agosto) e il livello degli investimenti industriali.

Alle 10.00 in Italia sarà invece diffuso il dato sulle vendite industriali (annuale e mensile, giugno). Infine, sempre alle 10.00, a livello dell’Eurozona sapremo i valori della massa monetaria M3 (annuale, riferita a luglio).

Gli eventi di mercoledì 25 hanno forza per imprimere accelerate decisive al trend di Borsa

In nottata Tokio aggiornerà i dati interni in merito al carovita (agosto). In Europa, invece, Italia e Francia pubblicheranno i livelli di fiducia delle imprese e dei consumatori (agosto).

Infine negli USA si segnalano (H 14.30) gli aggiornamenti sull’indice dei prezzi PCE, il livello della bilancia commerciale di beni e l’indicatore del reddito personale.

