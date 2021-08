Con la variante Delta che si sta diffondendo alla velocità della luce, le vacanze per l’agosto di quest’anno stanno diventando davvero problematiche.

L’Italia è stata presa d’assalto e quasi tutte le strutture ricettive sono ormai al completo. Chi invece ha puntato all’estero, preferendo mete di mare abbastanza vicine come Spagna e Grecia, ora è nei guai.

A livello sanitario, per l’emergenza Covid, le Canarie, le isole Baleari e molte isole greche come la gettonatissima Mykonos sono “rosse”. In pratica, nonostante il Green Pass, è fortemente sconsigliato recarsi in queste zone.

Che fare dunque? Rischiare e magari rimanere bloccati in quarantena o rassegnarsi a stare a casa al caldo? Nessuna delle due alternative.

Stiamo infatti per svelare una meta davvero “super” e che in pochi, purtroppo, prendono in considerazione.

Paesaggi strepitosi e angoli fiabeschi in questa meta perfetta per l’estate 2021

Ci sono tante località molto interessanti da visitare e che offrono paesaggi spettacolari. La Norvegia è una di queste. Collocata nel nord Europa, la Norvegia è una sottile lingua di terra che oltrepassa il Circolo Polare Artico e arriva fino a Capo Nord, meta simbolica davvero molto suggestiva.

La parte meridionale del Paese, dove c’è la capitale Oslo, è poco interessante. Il pezzo forte della Norvegia sono i fiordi e i suoi paesaggi che sembrano usciti da un libro di fiabe.

Le attività da fare in Norvegia sono davvero tante. Passeggiate immersi in una natura lussureggiante con la possibilità di fare curiosi incontri ravvicinati con pecore e renne.

Assolutamente da non perdere la crociera lungo i fiordi. Per gli amanti del genere, vi è anche la possibilità di fare bird-watching oppure un safari marino alla ricerca di orche e balene.

Ed infine, col traghetto o un breve volo interno, è possibile raggiungere le famose isole Lofoten. La perla della Norvegia. Un arcipelago di piccole isole caratterizzate da incantevoli casette colorate.

Perché allora non godersi paesaggi strepitosi e angoli fiabeschi in questa meta perfetta per l’estate 2021?

Per un viaggio fai da te, ci sono voli diretti verso Oslo. Da lì è quindi possibile noleggiare un’auto per intraprendere il percorso che si preferisce.

Oltre alle indiscutibili bellezze naturali, ricordiamo, infine, il fresco che si può godere in queste zone.

Nella parte sud del Paese, le estati sono fresche (max 20°C) ma più si va a nord e più il clima somiglia al nostro inverno.

