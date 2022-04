Riciclare è una pratica sempre più diffusa nella vita di tutti i giorni e in moltissimi ambiti. Lo facciamo perché aiuta l’ambiente e ci permette di risparmiare qualche soldo. Quest’attività richiede un pizzico di manualità e moltissima creatività e fantasia. Praticamente ogni oggetto che abbiamo in casa può trasformarsi in qualcosa che potrà rivelarsi molto utile. Bicchieri, vecchie tovaglie, lenzuola e persino i tappi di sughero possono essere riciclati creando qualcosa di pratico ed originale. Se vogliamo dare una seconda vita ad un oggetto che non usiamo più, spesso basta soltanto qualche spunto o una buona idea. Oggi vogliamo concentrarci su un oggetto presente nelle case di tutti: la carta igienica. Una volta terminata, resta soltanto il suo rotolo. Prima di gettarlo via, dobbiamo sapere che con questo semplicissimo oggetto possiamo realizzare delle cose straordinarie.

Pochi immaginano come riciclare facilmente i rotoli di carta igienica in modo davvero furbo e creativo in casa e in giardino

I rotoli di carta igienica sono di forma cilindrica e quindi perfetti per fare ordine. Pensiamo alle nostre scrivanie, sempre piene di oggetti, penne, matite ed evidenziatori sparsi ovunque. Tutto ciò che dovremo fare sarà procurarci una scatola o un contenitore che non usiamo più e possibilmente dall’aspetto grazioso. Riempiamola con tanti rotoli di carta igienica e in un attimo avremo realizzato un pratico portapenne a costo zero da tenere sulla scrivania.

Oltre a penne e matite, i rotoli di carta igienica possono contenere anche altri oggetti e fungere da divisori. Potremmo così tenere in ordine cassetti, scatole e contenitori senza fatica.

Portatovaglioli personalizzato

Per realizzare degli originali portatovaglioli, procuriamoci un cartoncino colorato e ritagliamolo delle dimensioni di 16×12 centimetri. Passiamo la colla su tutta la superficie del rotolo ed avvolgiamolo al cartoncino. Facciamo in modo che in alto rimanga una piccola porzione di cartoncino libera. Pratichiamo dei piccoli tagli sulla porzione libera del cartoncino, applichiamo della colla e ripieghiamole una alla volta all’interno del rotolo. A questo punto, potremo decorarlo come preferiamo usando pennarelli e tempere ed inserire al suo interno il tovagliolo arrotolato.

Per tenere i cavi in ordine

Quando apriamo i cassetti troviamo una marea di cavi aggrovigliati? Basterà tagliare il rotolo in due parti in orizzontale ed arrotolare i fili da tenere in ordine posizionandoli al suo interno. Possiamo anche applicare delle etichette sul rotolo indicando il tipo di cavi che contiene.

Per la piega

Dobbiamo acconciare i capelli all’ultimo minuto? Dopo lo shampoo, asciughiamo i capelli con phon e spazzola ed avvolgiamo le ciocche dei nostri capelli partendo dalle estremità attorno al rotolo. Fermiamoli con delle forcine, applichiamo la lacca e quando toglieremo i rotoli avremo boccoli invidiabili.

Per le piante

Pochi immaginano come riciclare facilmente i rotoli per contenere dei germogli. Basterà chiudere il fondo con un pezzetto di cartone o ripiegandolo all’interno e riempire il rotolo con terriccio e semi. Disponiamoli in apposite cassette e, quando spunteranno i germogli, potremo trasferire la piantina nel terreno.

Il rotolo può anche trasformarsi in un’ecologica mangiatoia per uccellini. Spennelliamo del burro di arachidi o il miele sul rotolo e passiamolo sul mangime. Infine, leghiamo il rotolo ad una pianta usando uno spago.

