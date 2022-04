Nuova ondata di offerte da Italo Treno per prenotare biglietti a prezzi stracciati. Il nuovo codice promozionale permette di risparmiare fino al 50% sui treni ad alta velocità della compagnia ferroviaria. Come per tante opportunità di risparmio, anche questa ha una data di scadenza ed un numero massimo di posti prenotabili.

Con l’imminente periodo di Pasqua, il treno potrebbe rivelarsi una piacevole alternativa all’auto, dati i tempi ridotti e le caratteristiche degli ambienti Italo. Molto probabilmente, anche più economica, visti gli attuali prezzi della benzina. Scopriamo di seguito tutti i dettagli sull’offerta e come approfittarne in tempo.

Tutti i dettagli sull’offerta

Ancora poco tempo per sfruttare lo sconto dal 20% al 50%. La data di scadenza della promozione è fissata per lunedì 4 aprile alle ore 19. È possibile acquistare a prezzo ridotto una vasta selezione di biglietti della compagnia ferroviaria e per tutte le tratte, indipendentemente dalla distanza. Gli unici limiti imposti sono data di viaggio e posti disponibili.

L’ultima offerta di Italo è, infatti, utilizzabile sui treni in viaggio dall’8 aprile al 6 agosto. Pertanto, sono comprese le soluzioni nel periodo di Pasqua. La stessa è soggetta ad un numero massimo di posti disponibili pari a 650.000 ed è valida solo per le prenotazioni in ambienti Smart e Prima.

Applicare la promozione è semplice, così come conoscere se è disponibile per la soluzione scelta. Ci basterà controllare la presenza delle tariffe Low Cost e extra, entrambe scontate, ma in modo differente. La prima è meno economica, ma leggermente più flessibile, data la possibilità di modifica di data o orario con una integrazione del 50%.

Ancora poco tempo per sfruttare il 50% di sconto sui treni Italo valido anche per Pasqua

Per applicare lo sconto ci basterà consultare la pagina ufficiale di Italo Treno. Dopo di che, inseriamo i dati di viaggio, come stazione di partenza e destinazione, data e numero di passeggeri. Infine, clicchiamo su “Hai un codice promo?” ed inseriamo “aprile”, ossia il codice sconto associato a questa promozione.

Se abbiamo meno di 25 anni e siamo interessati alle offerte sugli aerei, ITA Airways offre una tariffa apposita che potrebbe fare al caso nostro. Prezzi fissi e ridotti su tantissimi voli, ma l’unico modo per utilizzarla è via telefono.

