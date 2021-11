L’autunno è ufficialmente arrivato e in quasi tutta Italia abbiamo iniziato ad accendere il riscaldamento. Molti di noi hanno la stufa o il caminetto, altri il riscaldamento a pavimento, ma la maggior parte usa ancora i caloriferi classici. Questo oggetto è indispensabile per riscaldare uniformemente gli ambienti e avere temperature accettabili dentro casa.

Il termosifone è un oggetto che va mantenuto con attenzione, per evitare problemi e malfunzionamenti. Questo oggetto deve essere pulito con perizia, ora vedremo perché pochi furbi lo fanno eppure è fondamentale pulire i termosifoni in questo modo per evitare problemi.

Un accessorio cui non potremo più rinunciare

Chi si occupa delle pulizie domestiche sa bene come sia difficile pulire i termosifoni e mantenerli di un colore uniforme. Se sono bianchi tendono a scurirsi, se sono colorati si macchiano e perdono il loro bell’aspetto di vernice appena passata. Per questi motivi è molto importante pulire questi oggetti ogni volta che facciamo le faccende.

Inoltre, per la loro forma particolare è molto difficile spolverarli solo con un panno, perché la polvere tende a incastrarsi negli angoli interni difficilmente raggiungibili.

Non dobbiamo, però, demordere, quella polvere è molto pericolosa, innanzitutto perché può causare malfunzionamenti. Inoltre, il termosifone tenderà a spargere la polvere nella stanza, sporcando e causando allergie. Per tutti questi motivi dovremmo armarci di uno speciale oggetto per pulire a fondo i nostri caloriferi.

Pochi furbi lo fanno eppure è fondamentale pulire i termosifoni in questo modo per evitare problemi

L’oggetto indispensabile per avere termosifoni sempre puliti e senza polvere è uno scovolino lungo e flessibile, simile a quello per pulire le bottiglie ma più lungo. Dovremo inserire lo scovolino in ogni fessura del termosifone e compiere movimenti continui e decisi in modo da rimuovere ogni incrostazione.

Ricordiamoci di non usare assolutamente alcun detersivo o prodotto chimico, perché il calore del termosifone potrebbe volatilizzarlo e causare cattivi odori. Se lo sporco è davvero ostinato, possiamo bagnare lo scovolino nell’acqua.

Il risultato sarà incredibile, se non lo abbiamo mai fatto prima vedremo batuffoli di polvere e ragnatele uscire dalle fessure del termosifone.

Ora che conosciamo questo trucco dovremo procurarci questo semplicissimo ed economico strumento e ripetere questa pulizia almeno una volta al mese. In questo modo l’aria delle stanze sarà pulita e correremo meno il rischio di sviluppare allergie agli acari e alla polvere.

Approfondimento

Dato che il freddo arrivato è molto importante stare al caldo quando siamo a casa. Queste ciabatte sono perfette per stare comodi e non avere mai freddo.