Durante l’estate è frequente ritrovarsi a combattere contro gli odori sgradevoli, propri e degli altri. Infatti, chi è costretto a spostarsi con i mezzi pubblici sa bene quanto la puzza di sudore possa trasformarsi in un incubo.

La produzione di sudore, tuttavia, è un fatto del tutto normale e fondamentale per il corretto funzionamento del nostro corpo.

La puzza, però, è causata dai batteri che sopravvivono in alcune condizioni favorevoli. Ci sono alcune piccole attenzioni da non sottovalutare per evitare di emanare cattivo odore.

Pochi e semplici trucchi da seguire subito per combattere la puzza di sudore nelle giornate più calde dell’anno.

Deodorante o anti traspirante?

Quando ci si reca al supermercato questi due prodotti sono inseriti sullo stesso scaffale. Tuttavia, spesso, si acquistano in maniera alternativa senza sapere la reale differenza tra i due. Eppure, la differenza esiste e non è di secondaria importanza.

Infatti, mentre il deodorante serve solamente per eliminare gli odori sgradevoli, l’anti traspirante è in grado di incidere sulla produzione di sudore. Gli anti traspiranti bloccano la produzione di sudore delle ghiandole sudoripare.

Quando si è fuori casa, poi, bisognerà evitare di riempirsi di deodoranti. Passare sempre una salvietta igienizzante e asciugare prima di spruzzare il deodorante.

Anche il momento di utilizzo è diverso da deodorate ad anti traspirante. Il deodorante andrà utilizzato la mattina mentre l’anti traspirante la sera prima di andare a dormire.

Pelle asciutta

Una delle regole per evitare i cattivi odori è lavarsi quotidianamente, specialmente durante la stagione calda. Un fattore da non trascurare, poi, è asciugarsi accuratamente. Infatti, i batteri prolificano in ambienti umidi e l’umidità della pelle, se trascurata, potrebbe causare cattivi odori.

Tessuti

È risaputo che ci sono dei tessuti capaci di trasformarsi in vere e proprie culle per i batteri. Non si tratta solamente di tessuti sintetici ma anche di tessuti naturali.

Infatti, tra i tessuti che favoriscono la proliferazione dei batteri, troviamo da un lato il poliestere e dall’altra la lana.

Viscosa e cotone, invece, limitano gli odori sgradevoli e la produzione di batteri. In ogni caso si consiglia di utilizzare con consapevolezza quei capi capaci di trattenere gli odori, ad esempio limitando il contatto con le ascelle.

Attenzione, però, a non commettere l’errore di applicare sui vestiti il deodorante. Il risultato potrebbe essere disastroso!

Crema corpo

Quando si applica la crema corpo sotto alle ascelle, poi, sarà necessario rimuoverne i residui prima di applicare il deodorante. Infatti, la crema creerà una barriera che impedirà al deodorante di svolgere correttamente il suo compito. Ecco, quindi, i pochi e semplici trucchi da seguire subito per combattere la puzza di sudore nelle giornate più calde dell’anno.

