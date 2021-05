Con l’arrivo dell’estate si avvicina il momento di acquistare dei nuovi flaconi di crema solare. Infatti, come ben si sa, proteggere la pelle dai raggi solari è fondamentale per salvaguardare al meglio la propria salute.

I prodotti per la protezione solare, come i cosmetici, hanno una data di scadenza riportata sulla confezione. Sono prodotti che hanno una data di scadenza e pur mantenendosi integri fino all’apertura, una volta aperti vanno utilizzati in breve tempo. Solitamente i solari hanno una scadenza che va dai sei ai dodici mesi. Tuttavia, frequentemente succede di non riuscire a terminare il flacone prima della fine del periodo estivo.

Molti, infatti, si chiedono in che modo si possono utilizzare delle creme solari ormai aperte. Alcune persone decidono di utilizzarle comunque per proteggersi dal sole. Questo anche se gli esperti ne sconsigliano l’utilizzo una volta aperte da tempo poiché il filtro solare potrebbe essersi guastato, ci si esporrebbe a scottature.

Per tutti quelli che non hanno intenzione di utilizzarle al mare esistono degli interessanti consigli che permetteranno di sfruttare al meglio questi prodotti. Infatti, le creme solari possono essere utilizzate per la cura dei capelli e del corpo. In ogni caso si sconsiglia di utilizzarla una volta scaduta da molto tempo. Ecco perché sembra incredibile ma non butteremo più le creme solari avanzate dopo aver scoperto questi sorprendenti trucchi per riutilizzarle.

Idratante

La crema solare, in primis, potrà trasformarsi in un’ottima crema idratante da applicare tutto l’anno, anche in inverno. Sono creme lenitive capaci di idratare a fondo la pelle a contatto con i raggi del sole. Potrà essere utilizzata sotto talloni e gomiti, in poco tempo da screpolata la pelle diventerà morbida.

Sul viso, il doposole, potrà essere utilizzato come maschera. Dopo averlo steso sul volto sarà necessario massaggiare per farlo assorbire al meglio. Eliminare i residui con un pezzo di cotone.

Inoltre, prima o dopo la doccia potrà essere applicato come impacco utile per nutrire la cute secca.

Capelli

Inoltre, la crema solare potrà essere utilizzata come impacco sui capelli. Stendere sulle lunghezze e lasciare in posa per una decina di minuti, trascorso il tempo risciacquare abbondantemente con acqua. Dopo aver rimosso tutti i residui di crema, effettuare un classico shampoo. Ecco perché sembra incredibile ma non butteremo più le creme solari avanzate dopo aver scoperto questi sorprendenti trucchi per riutilizzarle.

Scrub

Infine, la crema solare potrà essere utilizzata come scrub per il corpo. Sarà necessario metterne un po’ in una ciotola unendola a sale grosso prima di mescolare il tutto.

Applicare lo scrub sulla pelle con movimenti circolari prima di risciacquare.

Per scoprire come riciclare le scatole di scarpe si consiglia questa lettura.