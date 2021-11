Spesso non ci rendiamo conto che proprio gli alimenti che trascuriamo maggiormente si rivelano i più benefici per l’organismo.

Sarà forse per il loro sapore non gradito da tutti o perché non li vediamo frequentemente sugli scaffali del supermercato. Fatto sta che non li prendiamo in considerazione quasi mai.

Eppure, dovremmo ricrederci. Infatti, proprio uno di questi prodotti che potremmo utilizzare per insaporire tantissime pietanze si rivelerebbe il nostro migliore alleato. Continuiamo a leggere per scoprire di cosa si tratta.

Pochi consumano queste bacche aromatiche tondeggianti ma valgono oro per le numerose proprietà nutritive

Dovremmo già sapere come alcuni alimenti che snobbiamo possano aiutare la salute al pari di altri più gettonati.

Per rinfrescare la memoria, ricordiamo di questo pesce magro e saporito che difenderebbe il cuore; o di questa spezia antiossidante che può diventare un ottimo ingrediente per un tiramisù prelibato.

Al pari di questi due esempi, c’è un altro alimento che dovrebbe rientrare più spesso nella nostra dieta: parliamo delle bacche di ginepro.

Utilizzate generalmente come spezia per dare gusto a zuppe e secondi piatti, sono una vera e propria miniera di benefici tutti da scoprire. Infatti, pochi consumano queste bacche aromatiche tondeggianti ma valgono oro per le numerose proprietà nutritive. Ecco le principali.

Un formidabile alleato per stomaco e intestino

Le bacche di ginepro si notano facilmente perché vendute in appositi sacchettini al supermercato o in negozio. Normalmente, si presentano di un caratteristico colore bluastro tendente al nero.

In bocca, il sapore dolce iniziale lascia progressivamente spazio all’amarognolo. Potendole essiccare, si possono comprare tutto l’anno.

I benefici delle bacche di ginepro sono tanti. Innanzitutto, contrasterebbero dispepsia e gonfiore intestinale e contribuirebbero alla diuresi. Inoltre, potrebbero attenuare i dolori allo stomaco e fungerebbero da antifungini, antiossidanti e antinfettivi naturali.

In generale, non se ne sconsiglia il consumo, tranne per chi soffre di malattie ai reni o in presenza di mestruazioni copiose.

Una ricetta tipica invernale con questa spezia formidabile

Possiamo adoperare le bacche di ginepro per deliziare gli ospiti con del buonissimo vin brûlé. In una pentola mettiamo 100 gr di zucchero, 5 bacche di ginepro, un paio di stecche di cannella e 7-8 chiodi di garofano.

Aggiungiamo una scorza di arancia e limone e versiamo circa 1 litro di vino rosso corposo. A fuoco lento, facciamo bollire il preparato, mescolando di tanto in tanto.

Dopo avere aspettato altri 5 minuti, facciamo prendere fuoco al vino, accendendo uno spiedino di legno. Quando la fiamma si spegnerà, potremo filtrare tutto e servire caldo agli ospiti.