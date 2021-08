Spesso e volentieri si marchiano i dolci come piatti poco salutari e indicati per la dieta. I giudizi in alcuni casi si rivelano veritieri, in altri un po’ affrettati. Già in altri articoli la nostra Redazione ha dimostrato come si possano realizzare dessert squisiti ma altrettanto salutari. Anche in questa occasione vogliamo proporre una rivisitazione più genuina di un classico della cucina italiana. Il protagonista al quale ci riferiamo non può essere altro che il conosciutissimo tiramisù.

In questa guida, però, il dolce per eccellenza sarà accompagnato da un altro ingrediente non solo saporito, ma anche ricco di benefici. Non ci resta che continuare a leggere per scoprire di cosa stiamo parlando e come dare vita al nostro piatto di alta pasticceria.

Pochi sanno che questa spezia antiossidante può diventare l’ingrediente principe di un tiramisù prelibato

La ricetta tradizionale del tiramisù ha ormai acquisito consensi e approvazioni da ogni dove. Ma per rendere questo piatto ancora più speciale, dovremmo pensare di procurarci del cardamomo. Pochi sanno che questa spezia antiossidante può diventare l’ingrediente principe di un tiramisù prelibato. Come ci dicono gli esperti, infatti, il cardamomo presenta numerosi benefici per la salute. Oltre che essere fonte di vitamina B e C, è ricco di potassio e ferro e facilita la digestione. Basta aggiungerne quel tanto che basta alla nostra ricetta per godere di tutte le sue proprietà. Ecco allora come realizzare il buonissimo tiramisù al cardamomo.

Ingredienti e preparazione del dolce

Ecco le dosi della ricetta per 4 persone:

150 gr di savoiardi;

400 gr di mascarpone;

120 gr di zucchero semolato;

4 tuorli d’uovo;

3-4 cucchiaini di cardamomo in polvere;

20 gr di granella di pistacchi;

cacao in polvere a piacere.

Preparazione

Si parte versando in una bacinella i tuorli e montandoli a neve con lo zucchero. Aggiungiamo anche il mascarpone e la polvere di cardamomo e proseguiamo a mescolare. Ora prepariamo il caffè con la moka, poi lo lasciamo raffreddare in una ciotola. A questo punto vi immergiamo i savoiardi su entrambi i lati, poi li posizioniamo in una teglia per dolci. Faranno da base per il tiramisù. Versiamo sopra la crema speziata al mascarpone e proseguiamo alternando gli strati.

Una volta riempita la teglia la mettiamo in frigo per qualche ora e aspettiamo che il dolce si indurisca. Infine guarniremo una metà della superficie con il cacao in polvere, l’altra con la granella di pistacchi. Ecco pronto da gustare lo squisito tiramisù al cardamomo. Per un servizio ad effetto consigliamo di utilizzare al posto della pirofila delle apposite coppette da dolce.