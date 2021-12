Durante l’inverno, capita molto spesso che gli asciugamani, o le federe dei cuscini, appena lavati, inizino ad emanare cattivi odori.

Quando ciò accade, si tende a provare sempre un certo disagio ed anche un po’ di frustrazione.

Infatti, non è proprio una bella sensazione, soprattutto se pensiamo di non aver commesso errori, né con i detersivi né con la lavatrice.

Le cause di questo fastidiosissimo problema, però, sono ben altre ed in questo articolo cercheremo di scoprirne alcune.

Basta asciugamani e federe puzzolenti, ecco come eliminare il tanfo di umidità e muffa in un lampo

Gli asciugamani sono tra i panni più esposti a questo genere di problematiche. Questo perché essi, nella gran parte dei casi, sono costituiti da spugna di cotone, un materiale che assorbe tantissima acqua.

Quest’ultima, in determinate condizioni, non evapora del tutto, soprattutto se teniamo gli asciugamani per troppo tempo in lavatrice, o stesi sullo stendino per troppi giorni.

Stessa cosa potrebbe capitare, ad esempio, per le federe o altri tessuti in cotone. Anche queste ’ultimo, infatti, è un materiale che assorbe l’acqua, anche se in minori quantità.

Se proviamo ad asciugarli in zone ombreggiate e fredde, o in casa durante l’inverno, c’è il forte rischio che anch’essi puzzeranno.

Un altro nemico degli asciugamani è il sebo cutaneo. In pratica, ogni volta che asciughiamo le mani ed altre parti del corpo, è inevitabile che nel tessuto rimangano intrappolati residui di pelle. Questi tenderanno col tempo ad accumularsi all’interno delle fibre ed è possibile rimuoverli solo con lavaggi ad alte temperature. Infatti, anche se non sono particolarmente sporchi, gli asciugamani e le federe andrebbero lavati ad almeno 60 gradi.

Oltre a questo, cosa bisogna fare?

Per evitare che i tessuti puzzino, propagando il loro odore nauseante anche all’interno di mobili e cassetti, bisogna rispettare alcune regole.

Innanzitutto, oltre a non commettere gli errori sopra descritti, è importante azionare la centrifuga durante il lavaggio. Usando il massimo dei giri, infatti, permetteremo all’acqua di evaporare più facilmente e sarà poi un gioco da ragazzi asciugare il bucato.

Quindi, basta asciugamani e federe puzzolenti, ecco come eliminare il tanfo di umidità e muffa in un lampo.

Un altro consiglio è quello di acquistare l’asciugatrice, un elettrodomestico ormai diventato quasi indispensabile in casa. Anche se potrebbe avere un costo non indifferente e consuma energia, bisogna tener conto di almeno due vantaggi. Il primo è che potremmo utilizzare l’asciugatrice solo durante l’inverno, o quando fuori non c’è il sole, risparmiando sia tempo che denaro.

Il secondo vantaggio, invece, riguarda proprio la puzza di umidità e muffa del bucato. Infatti, rilavandolo più volte in lavatrice, consumeremo molta più energia rispetto al solo utilizzo dell’asciugatrice.

Un ultimo consiglio

Se abbiamo asciugamani, tovaglie, canovacci o federe bianche, un trucchetto molto efficace potrebbe essere quello di metterle in ammollo con il percarbonato di sodio. Questo prodotto, oltre a contrastare i cattivi odori, è utilissimo anche per sbiancare i capi e per eliminare le macchie di sudore.