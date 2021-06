Il melone è un frutto che piace a tutti. Fresco, dolce e leggero è il frutto estivo per eccellenza. Lo si trova nei negozi già a partire da maggio, anche se il suo periodo ideale è tra giugno e luglio. Inoltre è un frutto ideale per chi segue una dieta ipocalorica. 100 grammi di melone contengono infatti solo 34 kcal. Si può mangiare in tantissime preparazioni, dolci e salate, grazie alla sua estrema dolcezza e versatilità. Il melone inoltre ha un elevato contenuto di vitamine. In particolare le vitamine C e A. Grazie alla vitamina A, il melone è un ottimo alleato della nostra vista. Infatti la vitamina A è in grado di ridurre l’invecchiamento della retina. È un frutto diuretico, è quindi un validissimo alleato per chi soffre di cellulite e ritenzione idrica.

Il frutto più fresco e gustoso dell’estate è anche uno dei più benefici per la nostra pelle

Non molti sanno che il melone è un validissimo alleato della nostra pelle. L’elevata presenza di carotene aiuta la produzione di melanina favorendo quindi l’abbronzatura. Allo stesso tempo protegge dall’effetto dannoso dei raggi ultravioletti e contrasta l’invecchiamento cellulare. Ecco perché il melone è il frutto più fresco e gustoso dell’estate è anche uno dei più benefici per la nostra pelle. Del melone, inoltre, sono molto conosciute le sue proprietà lenitive. Un rimedio della nonna molto conosciuto è quello di creare degli impacchi col succo di melone e di usarli per alleviare il bruciore dovuto alle scottature.

Controindicazioni

Il melone è un frutto che, però, ha anche delle controindicazioni. Il suo consumo è sconsigliato a chi è affetto da diabete o iperglicemia a causa del suo elevato indice glicemico. Inoltre è un frutto che potrebbe causare crampi e disturbi gastrointestinali.

