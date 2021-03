Con l’arrivo della primavera, non c’è niente di meglio che godersi un buon drink freddo all’aperto per un momento di gusto e relax. Purtroppo le restrizioni a causa del Covid ci costringono a rimanere in casa, ma non per questo dobbiamo rinunciare a una bevanda rinfrescante buona come quella del bar.

Tra le bevande più amate c’è sicuramente il cappuccino freddo, rigenerante e rinfrescante con un tocco di dolcezza.

Ma come preparare un cappuccino freddo con i fiocchi anche se non abbiamo in casa la macchinetta del bar? Niente paura, è molto facile.

Ecco il trucco semplicissimo per un cappuccino freddo da leccarsi i baffi senza macchinetta.

Basta un barattolo di vetro

Possiamo preparare un cappuccino freddo con i fiocchi anche a casa, servendoci di un oggetto che abbiamo tutti: un barattolo di vetro. Andrà bene un barattolo della marmellata o della conserva, l’importante è che abbia un tappo che si avviti saldamente senza lasciar fuoriuscire nemmeno una goccia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come procedere? Per prima cosa prepariamo il caffè della moka come facciamo sempre.

Poi, mettiamolo nel barattolo di vetro insieme a dello zucchero se lo gradiamo.

Aggiungiamo 3 o 4 cubetti di ghiaccio e due cucchiai di latte, anche vegetale.

Ora arriva il momento più importante: ecco il trucco semplicissimo per un cappuccino freddo da leccarsi i baffi senza macchinetta.

Aggiungiamo ghiaccio e cannuccia

Tappiamo il barattolo e facciamo finta che sia uno shaker per cocktail: agitiamolo energicamente per almeno 30 secondi. All’interno si formerà una soffice schiuma.

Ora, apriamo il barattolo e aggiungiamo altro latte e abbondante ghiaccio.

Infiliamo all’interno una cannuccia, meglio se di legno o di acciaio, e godiamoci il nostro drink rigenerante in terrazza o in giardino. Avremo un cappuccino freddo fatto in casa degno del migliore bar.

Possiamo modificare questa ricetta base aggiungendo polvere di cioccolato, sciroppo d’acero, praline di zucchero o altre decorazioni.

Se non possiamo permetterci di stare in panciolle ma vogliamo comunque goderci un drink raffinato, ecco il miglior caffè per i lunghi pomeriggi alla scrivania.