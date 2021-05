Pochi conoscono questo suggestivo sentiero adatto a tutti che attraversa meraviglie naturali a picco su un mare cristallino

Con l’arrivo dell’estate cresce la voglia di mare e vacanze. Non sono rare le dispute tra chi vorrebbe passare il tempo in spiaggia e chi, invece, preferisce camminate e passeggiate.

In un precedente articolo si era trattato di una città meravigliosa a pochi passi dall’Italia capace di unire mare cristallino e natura (consultare qui).

Infatti, da questa città sul mare è possibile cimentarsi in camminate tra le zone montuose dell’entroterra. Oltre a queste, poi, da Mentone parte una splendida camminata che, in poco tempo, permette di raggiungere Montecarlo.

Si sta scrivendo della Promenade Le Corbusier, un’affascinante camminata che prende il nome dal famoso architetto Le Corbousier.

Si tratta di una passeggiata adatta a tutti coloro che amano camminare immersi nella natura. Il percorso si snoda tra zone pianeggianti e parti in leggera salita ma non è assolutamente una camminata complessa.

La camminata, molto ben segnalata, inizia da Mentone o direttamente da Roquebrune-Cap Martin e termina a Montecarlo.

Durante la passeggiata, poi, sarà possibile riposarsi sulle diverse panchine sparse lungo il percorso o fare un tuffo in mare.

Infatti, il sentiero costeggia il mare e, in alcuni punti, è possibile scendere sulla spiaggia o su piattaforme di accesso al mare.

Sul percorso si noterà anche “Le Cabanon”, il capanno dove era solito ritirarsi l’architetto Le Corbusier per cercare ispirazione.

La rigogliosa vegetazione è tipica della macchia mediterranea, tra pini marittimi, agave e fiori colorati.

Una parte della passeggiata vedrà come protagonista lo skyline di Monaco, i grattacieli svetteranno e si presteranno a bellissime fotografie.

I numerosi tratti a picco sul mare sono molto suggestivi e lasceranno senza parole. Purtroppo pochi conoscono questo suggestivo sentiero adatto a tutti che attraversa meraviglie naturali a picco sul mare cristallino.

Consigli

Nei periodi estivi e maggiormente assolati si consiglia di portarsi dietro dell’acqua. Il percorso è sconsigliato in caso di maltempo o di mare eccessivamente agitato.

Nel caso in cui non si fosse allenati è preferibile percorrere il sentiero solamente in una direzione e scegliere il treno per il ritorno.