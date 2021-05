Dopo una lunga attesa finalmente si cominciano a vedere le tanto desiderate belle giornate. Il caldo infatti comincia a farsi sentire e tutte le conseguenze dell’arrivo della stagione calda iniziano a manifestarsi. Per la gioia di moltissimi, ed anche per il fastidio di tanti, come d’altronde succede ogni anno. Del resto il calore eccessivo e l’umidità possono causare non pochi problemi. Dalla spossatezza al senso di stanchezza, ahimè la lista è lunga. Per quanto, come sappiamo, esistono dei rimedi che possono aiutarci.

Il sapore d’estate

Ovviamente quando le giornate sono molto calde è sempre consigliato restare in luoghi chiusi durante le ore centrali della giornata. A casa infatti, o in ufficio, abbiamo a disposizione aria condizionata, ombra, e tanti altri aiuti per combattere il caldo. Come ad esempio una merenda in grado di rinfrescarci. Ed in questo, senza dubbio, una bella confezione di gelato non ha rivali. Per questo motivo oggi riveleremo un trucco molto utile, che chi conosce non scorda mai di mettere in pratica. Infatti ecco scoperto finalmente il segreto di chi riesce a conservare il gelato nel congelatore sempre morbidissimo e senza neanche un cristallo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Pochi secondi

Per avere le scorte necessarie in molti sono soliti acquistare al supermercato grandi confezioni di gelato. Di modo da averlo sempre a disposizione quando se ne ha voglia. Questo però vuol dire conservarlo nel freezer, con tutti gli inconvenienti del caso. Infatti capita spessissimo che il gelato, già dopo poche ore nel congelatore, si indurisca moltissimo e presenti tutti piccoli cristalli di ghiaccio. Diventando in questo modo impossibile da mangiare, a meno che non si abbia la pazienza di aspettare i minuti necessari affinché si scongeli. Bene, a tal proposito, ecco scoperto finalmente il segreto di chi riesce a conservare il gelato nel congelatore sempre morbidissimo e senza neanche un cristallo. Il trucco non è altro che servirsi del cellophane.

Basterà infatti ricordarsi ogni volta, dopo averlo aperto, di coprire il contenitore con uno strato di cellophane. E solo allora riporlo nel freezer. Questo materiale come sappiamo è ottimo per l’isolamento termico. Ed è proprio per questo che è utilissimo nel mantenere il gelato freddo, ma non così tanto da ghiacciarsi eccessivamente. In questo modo quindi potremo acquistare tutta la quantità di gelato che vogliamo, senza però preoccuparci minimamente di questo inconveniente. Con un solo strato di cellophane infatti risolveremo definitivamente il problema, ottenendo un prodotto sempre soffice e a prova di congelamento. Provare per credere. Dunque ecco scoperto finalmente il segreto di chi riesce a conservare il gelato nel congelatore sempre morbidissimo e senza neanche un cristallo.