Uno dei frutti estivi più attesi è il fico.

Il suo morbido guscio verde contiene al suo interno la vera prelibatezza: una polpa carnosa e dolcissima, amata da grandi e piccini.

Nonostante i fichi siano buonissimi da soli, appena raccolti, possono essere utilizzati in combinazione a tanti altri ingredienti per creare ricette uniche.

Vanno, infatti, ad impreziosire ogni piatto con il loro gusto inconfondibile, zuccherino e raffinato.

Le ricette più gettonate, e anche più conosciute, che prevedono l’utilizzo dei fichi sono quelle dei dolci.

In realtà, in questo articolo scopriremo come utilizzare questo amatissimo frutto estivo per preparare uno sfizioso antipasto senza alcuna cottura.

Quali fichi scegliere e come conservarli

Scegliere i fichi è molto semplice.

Vanno raccolti dall’albero, o richiesti al fruttivendolo, solo quelli più paffuti e teneri. Devono essere, inoltre, non molli al tatto e senza ammaccature ed escoriazioni.

Per quanto riguarda la conservazione, è importantissimo, innanzitutto, sapere che i fichi non possono essere conservati per più di tre giorni, tassativamente in frigorifero.

Inoltre, appena raccolti o comprati, questi vanno conservati non lavati fino al momento di essere consumati.

Si consiglia, infine, di riporli all’interno di un contenitore rivestito di carta da cucina per assorbire eventuali fuoriuscite e mantenere la freschezza.

Come utilizzare questo amatissimo frutto estivo per preparare uno sfizioso antipasto senza cottura

La ricetta di questo antipasto a base di fichi è davvero molto semplice, un mix strepitoso di dolce e salato.

Ma è anche perfetta per l’estate: non è prevista, infatti, alcun tipo di cottura.

L’idea è quella di realizzare dei fichi ripieni dalla forma insolita ma con un classico ed apprezzatissimo abbinamento evergreen.

Andiamo a vedere cosa occorre:

Fichi;

Robiola;

Origano fresco, pepe rosa e sale;

Prosciutto crudo;

Scorza di un limone o lime se si preferisce;

Olio extravergine d’oliva.

Prima di tutto prepariamo la crema con cui andremo a riempire i fichi.

Mescolare delicatamente la robiola con l’origano fresco tritato, il pepe rosa, il sale, l’olio e la scorza del limone o lime per dare più freschezza.

In pochi attimi la nostra fresca crema sarà pronta e potremo, quindi, dedicarci ai fichi.

Incidere, con un coltello, una croce su ogni fico pulito.

Partire dalla parte superiore e scendere verso il basso dolcemente, per dividerlo in quattro sezioni.

Aprire delicatamente il frutto seguendo il taglio a forma di croce, come se ogni sezione del fico fosse il petalo di un fiore.

Riempire ogni fico con la crema a base di robiola adagiando, infine, una fettina di prosciutto crudo avvolta su se stessa.

Per guarnire, aggiungere un altro po’ di scorza di limone, qualche goccia di olio d’oliva e un ciuffetto di origano fresco.

Un suggerimento da chef

Per completare il pranzo, dopo questo delizioso e ricco antipasto, abbinare un primo leggero con una verdura di stagione sempre amatissima: il pomodoro.

Realizzare un velocissimo pesto frullando i pomodori, dopo averli pelati “a freddo”, con basilico, olio, pinoli e parmigiano. Amalgamarlo bene alla pasta senza accendere i fornelli.

Il piatto va servito tiepido.