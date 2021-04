Tutti noi non vediamo l’ora di sentire al telegiornale che la pandemia è finalmente finita e che il Covid-19 è stato sconfitto. Il 2021 si è aperto con l’arrivo dei vaccini e l’abbiamo definito come l’inizio della fine.

Ormai le cose che amavamo tanto fare sembrano dei ricordi. Viaggiare per esempio, se non per motivi di lavoro, è la prima cosa da fare che ci viene in mente per scrollarci di dosso la negatività di questo brutto periodo all’insegna del relax e della spensieratezza.

In attesa che tutto questo possa finire e ritornare alla vita di prima, vediamo quali sono consigliate come prime “tappe” da visitare profumate e colorate dopo la fine della pandemia.

I vivai di tulipani

Chi ama il giardinaggio, le piante e i fiori, almeno una volta nella vita sarà stato in Olanda per ammirare la bellezza dei tulipani. Proprio questa è la stagione perfetta per la loro fioritura.

Eppure, non solo ad Amsterdam è possibile vedere questi bellissimi fiori. Da pochi mesi, infatti, anche l’Italia stessa ci dà l’opportunità di deliziare la nostra vista ammirando le splendide cromie che questi fiori ci offrono. Le prime “tappe” da visitare profumate e colorate dopo la fine della pandemia sono i vivai di tulipani aperti in varie città italiane.

La notizia strepitosa è che non solo sarà possibile ammirarli ma partecipare alla raccolta dei tulipani in modo tale che il trionfo di colori sgargianti sia presente dentro le nostre case.

Tra natura, colori e relax

Non c’è niente di meglio di una bella giornata in totale relax, circondati soprattutto dalla natura, respirando aria fresca e godere di una vista mozzafiato.

E’ un’ottima idea anche per i bambini, poiché si dà loro la possibilità di vivere qualche ora a contatto con la natura e imparare sempre nuove nozioni che arricchiscono il loro bagaglio culturale. Inoltre, diamo loro l’opportunità di vivere un’esperienza formativa e al contempo un’entusiasmante ed emozionante avventura.