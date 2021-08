Mancano pochi giorni alla fine di agosto e daremo il benvenuto al mese di settembre. Mese in cui molta gente ha le meritate ferie. Il team di ProiezionidiBorsa, con questo articolo, suggerisce di rimanere nel nostro Bel Paese per trascorrere una piacevole “vacanza italiana”. Buon cibo, mare cristallino, acque limpide, solarità e divertimento, sono le caratteristiche di questa vacanza. Dove?

Si trova in Sicilia, in particolare nella provincia di Palermo, questo posto incantevole spesso sottovalutato e poco conosciuto. Vediamo nel dettaglio di quale luogo stiamo parlando.

In pochi conoscono questo angolo di paradiso a strapiombo sul mare cristallino che farà innamorare tutti

Se parliamo di Palermo a tutti viene in mente il Teatro Massimo, il Teatro Politeama, la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni giusto per citarne alcuni. Ma della provincia, alquanto affascinante, pochi ne parlano. A tal proposito consigliamo la lettura di questi articoli sulla meravigliosa Isola delle Femmine e sulla Grotta dell’Olio, vicino Mondello. Nonché questo articolo su un borgo marinaro che ospita i trulli pugliesi.

Eppure c’è un altro posto bellissimo assolutamente da scoprire. In pochi conoscono questo angolo di paradiso a strapiombo sul mare cristallino che farà innamorare tutti.

La Baia di San Cataldo

La Baia di San Cataldo è un angolo di paradiso poco conosciuto che si trova tra Terrasini e Trappeto, due paesi altrettanto suggestivi che vale la pena visitare.

La spiaggia si trova in un’insenatura con tanti gradini, a strapiombo sul mare, composta da rocce e piante spontanee da sembrare una fortezza medievale. Come tutti i monumenti siciliani, anche in questo luogo possiamo guardare la storia. Infatti, fu utilizzata come luogo di sbarco della flotta angioina nel lontano 1314. Nei pressi, poi, si trovano una chiesa normanna e un bunker risalente ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.

Che dire del mare? Si sa, il mare della Sicilia è uno dei più famosi per la sua bellezza. E proprio accanto alla baia c’è la spiaggia di San Cataldo, composta da sabbia, ciottoli e pietruzze.

La Baia di San Cataldo è stata paragonata alla Riserva dello Zingaro, tanto che si parla di “sosia”. In effetti entrambe hanno in comune l’acqua cristallina e le scalinate che permettono di ammirare un panorama mozzafiato. Inoltre, la natura che cresce spontanea è incontaminata.

I paesi appartenenti alla provincia di Palermo sono quasi tutti da visitare, non solo per il mare e le riserve naturali che ospitano ma anche per la storia e le tradizioni.