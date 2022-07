Il segno zodiacale più fortunato della settimana appena trascorsa è stato sicuramente l’Ariete. La protezione e l’influsso positivo di Venere continueranno ad essergli cari nel corso del mese di luglio.

La settimana che verrà, invece, garantirà fortuna in amore e meritato riposo a 3 segni zodiacali in particolare. Tra questi spicca il Leone, che ha trovato una via di uscita da un periodo turbolento e ricco di impegni. Finalmente potrà riposare e tornare a divertirsi. I Leone che hanno già una relazione potrebbero vederla evolversi e raggiungere nuovi, importanti traguardi. Questo segno dovrà però fare attenzione a non perdere di vista i propri obiettivi durante questo periodo di svago.

Fortuna in amore e meritato riposo per il Leone e altri 2 segni zodiacali durante questa settimana

Il Cancro dedicherà parte della settimana in arrivo ai propri passatempi. Questo potrebbe distrarlo dal lavoro o dai suoi obiettivi. Tuttavia, farlo si rivelerà una saggia scelta, poiché gli permetterà di trovare energie e una grande carica. Dal punto di vista amoroso, in questo periodo avrà l’occasione di fare nuovi incontri, che dovrà sfruttare al meglio. L’oroscopo suggerisce di organizzare una gita fuori porta nel fine settimana. Potrebbe essere foriera di nuove e buone occasioni.

La Bilancia invece raccoglierà il frutto del duro impegno dei mesi precedenti. Questo potrebbe anche manifestarsi sotto forma di compensi a lavoro. Raggiungerà alcuni traguardi che si era prefissato e vivrà un rinnovato interesse per il mondo che lo circonda. Insomma, si lascerà alle spalle ogni forma di apatia nei confronti della sua vita. Gli andrà bene anche in amore, perché l’affinità di coppia sarà molto alta nel corso di questa settimana.

Ecco, quindi, che cosa aspetta nello specifico questi 3 segni zodiacali nella settimana dal 4 al 10 luglio.

Lettura consigliata

3 fortunati segni zodiacali che secondo l’oroscopo troveranno l’amore o saranno molto corteggiati durante questa estate