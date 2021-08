Al ritorno dalle ferie, la ripresa della vita quotidiana implica anche la ripresa quotidiana delle pulizie domestiche. Si tratta di incombenze che, alla lunga, possono apparire noiose, pur rientrando tra le buone pratiche. Inoltre, la ripresa del lavoro di certo non aiuta: le incombenze aumentano mentre il tempo disponibile si riduce.

Illustriamo allora delle tecniche che consentono di ottenere il massimo risultato con il minimo tempo. Infatti, in pochi conoscono questi trucchi infallibili per pulire in soli 7 minuti la camera da letto.

Fissare le priorità

Partiamo anzitutto con lo spalancare la finestra: entrerà tanta luce e nuova aria fresca. Oltretutto servirà a far asciugare velocemente il pavimento quando passeremo lo straccio per pulirlo.

A questo punto, la prima cosa da fare sarà quella di sistemare tutto ciò che è fuori posto.

Quindi pieghiamo e riponiamo gli abiti nell’armadio, mentre portiamo nell’area lavanderia tutti i capi sporchi. Poi riponiamo le scarpe nella cassettiera e sistemiamo tutto ciò che è fuori posto (pc, riviste, libri, borse, etc). Infine dividiamo gli eventuali rifiuti da buttare in carta, plastica e quant’altro.

Rifare il letto

Adesso è il momento di rifare il letto, l’elemento principale della zona notte e il cui disordine attira maggiormente l’attenzione.

Evitando il più possibile di passare da un lato all’altro del letto, leviamo i cuscini e portiamo ai piedi del letto copriletto, coperte, piumini. A questo punto tiriamo e incastriamo le lenzuola, prima da un lato e poi dall’altro. Poi posizioniamo di nuovo al loro posto coperte, copriletto e cuscini, magari anche quelli decorativi che non usiamo la notte per dormire.

Adesso puliamo gli ambienti

Siamo giunti a metà dei lavori, e l’ambiente sarebbe sostanzialmente in ordine: mancano, infatti, solo le pulizie. Anche in questo caso dovremo procedere di astuzia e di velocità, altrimenti non rispetteremo il programma dei 7 minuti.

Con un piumino antistatico puliamo i comodini, la cassettiera e tutti i ripiani e complementi d’arredo presenti nella camera. A questo punto restano le due ultime operazioni: spazzare per terra e lavare i pavimenti.

Possiamo passare l’aspirapolvere (ma ruba più tempo rispetto alle prossime due opzioni) oppure utilizzare un panno cattura polvere o la semplice scopa. Con una sola passata abbiamo ottenuto l’obiettivo e rispettato i tempi.

Pochi conoscono questi trucchi infallibili per pulire in soli 7 minuti la camera da letto

Ricapitoliamo, dunque, quali sono i passaggi chiave per fare tutto bene e in soli 7 minuti.

Anzitutto evitiamo di girare troppe volte a vuoto nella stanza o di andare avanti e indietro per altri ambienti della casa. Affrontiamo, invece, le varie incombenze man mano che si presentano dinanzi.

Il secondo accorgimento sta nel partire dal punto più lontano e opposto alla porta d’ingresso della camera, e procedere avvicinandoci a questa.

Infine l’ultimo suggerimento sta nel ripetere con costanza le sequenze. Alla lunga, infatti, arriveremo a rassettare la nostra camera con il minimo sforzo e in pochissimo tempo.

