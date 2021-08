L’estate è per molti la stagione migliore, in cui dedicarsi alle proprie passioni e a rilassarsi dopo un anno di duro lavoro. Con le giornate che si allungano ed il bel tempo, in effetti, la voglia di godersi appieno le giornate all’aperto è forte. Eppure, l’estate non è fatta solo per trascorrere le ferie in compagnia, immersi nella Natura. Le giornate più lunghe ed il bel tempo sono degli ottimi elementi quando si tratta di pulire casa, sia dentro che fuori.

Continuando a leggere, vedremo quali sono le pulizie da fare in questo periodo, prima che finisca l’estate.

Le nostre nonne avevano ragione perché è questo il momento migliore per pulire casa

Certamente, in estate la prima cosa a cui si pensa non sono le pulizie di casa, ma le ferie. Eppure, una volta rientrati dalle vacanze e carichi di energia, il modo migliore per sfruttare il bel tempo è con le pulizie di casa. Quindi, si consiglia di partire con questi lavori:

lavare le tende: lavando le tende a fine estate ci si assicura di averle pulite per l’inverno. Inoltre, si ha il vantaggio di poterle asciugare al sole in poco tempo;

pulire il camino, le stufe e le canne fumarie: se non in primavera, è questo il momento migliore per la loro pulizia annuale. In questo modo, saremo pronti all’arrivo del freddo. Si consiglia, tuttavia, di chiedere l’intervento di uno specialista per non rischiare qualche incidente;

lavare il materasso: per lavare il materasso si usa il vapore, in modo da igienizzarlo a fondo;

lavare finestre, serramenti e persiane: cominciando dal rimuovere la polvere e passando per il lavaggio vero e proprio, si otterranno risultati splendidi. Poi, si consiglia di dare l’impregnante alle persiane, così da proteggerle e ridar loro un po’ di colore;

lavare terrazzi e balconi: infine, è giunto il momento di lavare a fondo questi spazi aperti tanto amati e sfruttati d’estate. Per cui, prima che arrivi il freddo, si consiglia di lavare per bene terrazzi e balconi, rimuovendo eventuali piante stagionali.

Ecco, dunque, i principali lavoretti da fare a fine estate.

E se avanza un po’ di tempo

Le nostre nonne avevano ragione perché è questo il momento migliore per pulire casa, a fine estate. Inoltre, se si sta pensando di ridare colore alle pareti di casa, è questo il momento giusto. Infatti, con il bel tempo e le giornate lunghe è possibile dare la tinta e far asciugare in poco tempo, perché le pareti asciugheranno rapidamente.

Per cui, è tempo di sbizzarrirsi con nuovi colori ed abbinamenti per entrare nella stagione invernale pronti come non mai.