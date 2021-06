I lavori di ristrutturazione spesso si concludono con un tocco di panico per gli inquilini. Calcinacci, polvere ostinata in ogni stanza, sopra e sotto i mobili, porte e finestre.

Per evitare il turbine del nervosismo esasperato possiamo procedere con metodo per ottimizzare i tempi e pulire con efficacia.

Le maggiori realtà imprenditoriali di pulizie oltre all’ausilio di strumentazioni professionali, che certamente non avremo in casa, suggeriscono però un metodo. Un criterio logico che possiamo importare e applicare per la nostra dimora. Dunque, dopo i lavori di ristrutturazione ecco il metodo infallibile per pulire casa senza troppa fatica in modo da avere interni splendenti in pochissimo tempo.

Iniziamo subito

Il primo passo è quello di non lasciar passare troppo tempo dalla fine lavori all’avvio delle pulizie. Altra cosa, una prima pulizia molto sommaria sarà necessaria in alcuni punti. Poi ripartiamo nei giorni a seguire con le procedure di dettaglio.

Innanzitutto, facciamo areare molto l’abitazione, e ricordiamoci sempre di pulire dall’alto in basso perché la polvere si espande e cade giù.

Il pavimento e le pareti

La prima cosa da fare è pulire il pavimento. Spazziamo con cura calcinacci, carte e qualsiasi residuo da lavori. Dopodiché spolveriamo le pareti perché anche qui si deposita la polvere, al pari di mobili e infissi.

Possiamo usare un panno asciutto con rullo, uno spazzolone o una scopa con setole nuove. Lo stesso vale per il lampadario: va spolverato e pulito.

Vetri e infissi

Il fai-da-te suggerisce prodotti naturali come aceto e limone. Se lo sporco è ostinato e grasso opteremo per ammoniaca e acqua. Microfibra alla mano procediamo come d’abitudine. Occhio ad eventuali residui da calcinacci, pittura o adesivi che dovremmo rimuovere con un raschietto avendo cura di non rigare nulla.

Le superfici

Anche in questo caso da più parti le ditte di pulizie suggeriscono il criterio di usare un panno umido. È un modo per rimuovere la polvere senza farla sollevare ulteriormente.

Tocca di nuovo passare al pavimento e procedere di fino. Facciamo attenzione a macchie ostinate e incrostazioni e rimuoviamo agendo solo sulla zona interessata.

Dopo aver disincrostato le parti più ostiche, procediamo con un bel lavaggio con straccio e detersivo igienizzante.

Siamo così alla chiusura del nostro lavoro. Oltre al piacere di una casa ristrutturata, abbiamo anche il fresco del pulito.

E per dare un tocco finale, (per chi piace) una candela profumata delicatissima può contornare la pulizia di fondo.