Durante il mese di ottobre l’autunno fa finalmente il suo ingresso in tutta la Penisola. Questa stagione di mezzo è un momento assolutamente essenziale nel ciclo vitale delle piante. Quindi, non dobbiamo commettere l’errore di pensare che queste non abbiano bisogno delle nostre cure sino alla primavera. Infatti, pochi conoscono questi stratagemmi per proteggere le piante di balcone e giardino in inverno. Quella di oggi quindi è una mini guida semplice e accessibile a tutti. In questo modo non dovremmo dire addio alle nostre piante prima del tempo. I consigli qui di seguito si riferiscono alle piante sia in vaso che messe a dimora in piena terra.

Se il termometro scende sotto i 20 gradi durante la notte dobbiamo spostare le piante verso il punto più soleggiato e protetto. Togliamo dal balcone tutte le cactacee, e anche se le piante sono già dentro casa, chiudiamo le finestre durante la notte. Evitiamo di esporre le piante alla pioggia, perché questa comincia ad essere troppo fredda e potrebbe rovinare il fogliame.

Per quanto riguarda le piante annuali, che hanno completato il loro ciclo, questo è il momento di estirparle. Se invece si tratta di piante perenni, tra settembre e ottobre dobbiamo recidere i fiori appassiti così da permettere la rigenerazione della pianta.

Alcune piante sono in grado di resistere alle temperature più rigide e possiamo quindi lasciarle in balcone o in giardino. Ciò che possiamo fare però è proteggerle il più possibile dal freddo pungente. Se sono piante d’appartamento, la cosa migliore è coprirle con un telo che lascia passare la luce ma riesce a concentrare il calore. Potrebbe essere necessario per alcune piante coprirne la base con torbo, paglia o le sue stesse foglie secche. Attenzione, se le foglie sono marce o malate, queste vanno assolutamente rimosse.

Per quanto riguarda l’orto, invece, consigliamo di evitare l’errore da non fare assolutamente nell’orto di ottobre per un raccolto abbondante.

Facciamo spazio anche alle nuove

Questo è il momento giusto per preparare al meglio le piante alla fioritura primaverile. A questo scopo adesso possiamo rinvasare un buon numero di piante, ma solo dopo aver inumidito il terriccio. Faremo anche cosa gradita alle nostre piantine concimandole con un po’ di terriccio universale e fertilizzante all’assimilazione. Piantiamo nuovi arbusti a cespuglio e rampicanti, magari anche attraverso talea. Un esempio perfetto sono le rose, che in questo momento possono essere potate e alcuni dei rami messi in vaso. Però, ricordiamo che non dobbiamo necessariamente rinunciare a un giardino o un balcone colorato durante autunno e inverno. Ottobre, ad esempio, è il momento perfetto per piantare questi splendidi fiori dalle tante proprietà. Possiamo anche goderci dei fiori candidi e bacche color rubino in autunno e inverno se acquistiamo questa semplice pianta. Insomma le opzioni sono davvero tante.

Per quanto riguarda il prato a ottobre dovremmo effettuare la trasemina e tagliare l’erba per l’ultima volta. Lasciamo una buona lunghezza così da non esporre troppo il prato agli elementi.