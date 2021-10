La memoria piena è un classico senza fine che comporta spesso grossi problemi di affidabilità dello smartphone. Il sistema si rallenta e si blocca, le app si chiudono all’improvviso o rimangono ferme per interi minuti, senza contarne i tempi di avvio.

Per via del poco spazio disponibile, il telefono potrebbe diventare completamente inutilizzabile, rendendo necessario un riavvio. Se riscontriamo questi problemi e non sappiamo cosa eliminare, questi eccezionali strumenti per liberare la memoria e rendere il telefono scattante sono gratuiti ed efficienti.

La prima cosa che a chiunque verrebbe di fare in caso di memoria piena sarebbe di eliminare file inutilizzati, app, video e così via. Cosa fare, però, se non sappiamo cosa eliminare precisamente o se pensiamo di avere già l’essenziale sul telefono?

Può capitare che lo spazio finisca velocemente per ragioni di archiviazione limitata del dispositivo o per app esigue di cache o file nascosti. In questi casi, il metodo manuale si deve arricchire di alcuni strumenti specifici, sia integrati che scaricabili gratuitamente dal marketplace. Scopiamo quali sono.

Oltre a disinstallare le app non necessarie, non è detto che dobbiamo per forza eliminare foto e video di grandi dimensioni per avere più spazio. Sfruttiamo, invece, il cloud di Google per effettuare un backup dei multimedia. Potremo in tal modo conservare i nostri ricordi senza l’ausilio del computer o di dispositivi di archiviazione esterni.

Liberare spazio senza perdere foto e video

Se non la abbiamo già, scarichiamo Google Foto dal marketplace delle app. Una volta terminata l’installazione, apriamo questa. Avremo, così, accesso alla libreria di foto e video presenti su dispositivo e archiviazione cloud. Grazie a questo strumento, potremo liberare facilmente la memoria del telefono spostando i nostri file.

Per fare ciò, ci serviremo del meccanismo automatico di backup di Google Foto. Clicchiamo sul nostro avatar in alto a destra e andiamo sulla voce “Impostazioni di Foto”. Poi, tocchiamo la voce Backup e sincronizzazione e verifichiamo di avere la levetta impostata su ON. Dopo di che, torniamo sulla schermata principale dell’app, clicchiamo nuovamente sull’avatar e “Libera spazio”.

Addio memoria piena svuotando la cache

Altro metodo per liberare spazio sul nostro dispositivo è di svuotare la cache delle app. Alcune di queste, quali ad esempio Spotify, Instagram, Facebook e Tidal, tendono spesso a occupare centinaia e centinaia di megabyte di sola cache.

Perciò, per Android andiamo nelle Impostazioni del nostro smartphone e clicchiamo sulla voce “App e notifiche” o simili. In questa scheda individuiamo quelle che occupano più memoria. Una volta scelte, facciamo un tocco sulla voce corrispondente al nome. Poi, “Spazio di archiviazione” e “Cancella cache”.

