Anche settembre è giunto alla fine e per la maggior parte dei noi è arrivato il momento di entrare nella fase autunnale. Lo stesso vale per le nostre piantine, soprattutto se in giardino o in balcone. Una buona parte si prepara a entrare in uno stato di riposo per sopravvivere all’inverno. Ciò non vuol dire però che queste piante perdano il loro fascino. Spesso, infatti, in questa fase possiamo ammirare i loro frutti. Quando questi sono colorati ci danno l’impressione di una pianta già decorata per Natale.

In questa categoria rientra la specie di oggi. Questo perché ottobre è il momento perfetto per piantare questi splendidi fiori dalle tante proprietà. Non solo, ma essendo una specie perlopiù selvatica si adatta facilmente ad ogni condizione. Quindi, non necessita di particolari cure e potremo comunque goderci i suoi frutti, letteralmente. Scopriremo infatti come utilizzarli e perché dovremmo coltivare questa pianta proprio a ottobre.

Ci sono tante piante che in questo periodo producono delle bacche dall’aspetto invitante. Prima fra tutte la rosa canina, una rosa generalmente selvatica della famiglia delle Rosaceae. Da una piccola piantina questa può diventare un arbusto anche piuttosto alto. Esattamente come per le rose, a seconda di come la potiamo, possiamo modificarne a piacimento la forma. I rami sono legnosi e producono delle foglie verde intenso. Durante la primavera ne sbocciano i fiori. Questi sono formati da 5 petali così delicati che sembrano fatti di carta velina. Spesso sono di colore rosato, dal fucsia al rosa pallido. Quando si aprono mostrano gli stami giallo vivo che rilasciano un profumo anch’esso delicato.

Durante l’estate invece la pianta comincia a preparare i suoi frutti che in questo periodo sono spesso arrivati a piena maturazione. Si tratta di bacche color rubino di medie dimensioni. A questo punto sono carnose e sode. Sono quindi perfette per preparare delle deliziose marmellate dal sapore delicato. Non solo, ma possiamo anche essi possiamo preparare delle gustose tisane. In questo modo potremmo sfruttarne le 1.000 proprietà. Noi quindi a ottobre possiamo apprezzare la pianta proprio in questa fase, e quei piccoli frutti colorati che creeranno dei fiori meravigliosi in primavera.

Come riprodurla

Questo però non è l’unico motivo per cui dovremmo piantare la rosa canina proprio in questo periodo. Infatti, da settembre a novembre possiamo riprodurla per talea. Quindi, se abbiamo la fortuna di vivere o di poter visitare la campagna, possiamo riprodurla così. Tagliamo con un coltello affilato i rametti giovani non più lunghi di 20 cm. Mettiamoli in vaso con sabbia e torba e innaffiamo molto raramente, anche se, se mettiamo il vaso all’aperto, le piogge di questo periodo saranno più che sufficienti.

Possiamo accostare la rosa canina alla pianta dagli enormi fiori rosso fuoco per ravvivare giardino e balcone sino a dicembre. Oppure a questi splendidi fiori color del sole per tutto l’autunno grazie a questa pianta semplice da coltivare.