L’autunno è la stagione in cui si riprendono le vecchie abitudini, ci si rimette in forma e si torna in palestra. Questo autunno, in particolare, dopo quasi due anni di stop, finalmente si può tornare in palestra in sicurezza, perciò è bene attrezzarci a dovere.

Non tutti sanno che le scarpe da ginnastica non sono tutte uguali: ogni scarpa è pensata per uno sport specifico e a seconda delle caratteristiche è ideale per un determinato contesto. Per scegliere le scarpe giuste per andare in palestra basta seguire questi semplici consigli.

È importante capire che la scelta delle scarpe non deve essere fatta a caso. Una buona scarpa è l’ingrediente principale per permetterci di svolgere al meglio la nostra attività. Ma soprattutto è fondamentale per evitare infortuni o problemi futuri a gambe e schiena. Inoltre, con la scarpa giusta saremo sicuramente in grado di svolgere ogni esercizio al meglio.

La prima cosa che dobbiamo fare quando acquistiamo una scarpa da palestra è verificare la suola. Questa è una componente fondamentale della scarpa, permette di dare stabilità al piede e lo protegge. Una suola adeguata è una suola dura ma allo stesso tempo flessibile, in modo che possa permettere tutti i movimenti. Anche per la palestra le scelte sono diverse, a seconda dell’attività.

Body building

Chi fa sollevamento pesi deve necessariamente scegliere una scarpa piatta, con una suola con extra supporto in modo da dare più stabilità possibile durante l’allenamento. La scarpa è più pesante, più dura, con tacchi più strutturati e tomaia rinforzata per limitare il più possibile la mobilità del piede.

Crossfit e functional training

Le scarpe per il crossfit e functional training sono delle scarpe che devono prestarsi a tanti movimenti ed esercizi diversi. Queste discipline, infatti, includono sia esercizi a corpo libero che esercizi con i pesi. Perciò, dovremo puntare su un modello confortevole ma allo stesso tempo in grado di dare la giusta stabilità, senza però bloccare troppo il movimento.

Fitness

Le scarpe da fitness sono le classiche scarpe da ginnastica, leggere e traspiranti. Devono anche essere abbastanza resistenti, visti tutti i movimenti che si vanno a effettuare negli allenamenti di fitness. La suola, inoltre, deve essere abbastanza aderente e ammortizzante, in modo da dare sicurezza e stabilità durante l’attività.

