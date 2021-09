Abbiamo visto una cascata di euro sugli italiani che possiedono senza saperlo questi orologi e questi Swatch. I nostri Lettori più appassionati sanno che il vintage è sempre più di moda e i mercatini, Pandemia permettendo, sono tornati alla ribalta. Li chiamano oggetti dimenticati e potrebbero valere oro coi collezionisti pronti ad acquistarli. E, magari potremmo averli in soffitta, cantina o garage, senza saperlo. Facciamo un viaggio al centro dell’oggettistica usata che potrebbe rivelarsi davvero una sorpresa piacevole.

Un cult degli anni ‘80 da collezione

La lunghissima ma sempre avvincente saga di Star Wars è uno dei fenomeni di business maggiormente rappresentativi del collezionismo di valore. Tra merchandising e film, questa serie che ha appassionato diverse generazioni, si rivela sempre un vero e proprio investimento. Incassi miliardari per film, dvd e videogiochi, ma una vera e propria fame di collezionismo anche per moltissimi oggetti targati Lego. Sui siti di aste online come, a mero titolo esemplificativo, Catawiki, ogni settimana acquirenti e venditori trovano pane per i loro denti. Vogliamo per questo citare l’astronave Millennium Falcon originale degli anni ’80, dal discreto valore di oltre 3.000 dollari.

Li chiamano oggetti dimenticati e potrebbero valere oro coi collezionisti pronti ad acquistarli

Adesso che anche i CD stanno vivendo il loro declino, a causa della musica sul web, stanno paradossalmente tornando di moda i dischi in vinile. Soprattutto quelli dei gruppi più famosi come Rolling Stones, Beatles, Pink Floyd e Queen, solo per citarne alcuni. O, di cantanti e single che hanno fatto la storia come Elvis, Frank Sinatra e tantissimi altri. Ritrovarsi in casa una collezione di dischi in vinile non è assolutamente impossibile e potrebbero esserci dei pezzi di assoluto valore.

I vecchi album completi delle figurine Panini

Hanno letteralmente accompagnato la nostra gioventù, le mitiche figurine dei calciatori Panini. Non era solo collezionismo, ma una vera e propria moda e un momento di socializzazione importante tra i bambini. Pur trattandosi infatti di iniziativa commerciale, lo scambio delle doppie e la ricerca delle introvabili, erano vere e proprie occasioni di festa per i più piccoli. Oggi, nonostante la modernizzazione, gli album dei calciatori hanno sempre il loro seguito. Attenzione, però che se abbiamo gli album degli anni ’70, soprattutto dei Mondiali e degli Europei, potremmo ritrovarci con oggetti ricercatissimi e di valore.

Vecchi mobili Ikea

Terminiamo la nostra rassegna con una marca che ha fatto la storia dell’arredamento economico di casa: la svedese IKEA . Giusto per capire, nonostante si sia sempre distinta per il suo rapporto qualità-prezzo, la fabbrica svedese vanta oggi dei validi pezzi da collezionismo. Sui siti di aste sono ad esempio ricercatissimi i set di sedie e tavoli degli anni ‘80 e ’90. In particolare, ci sono alcuni kit, fabbricati in numero ristretto, che possono addirittura valere 1.500 euro.

Approfondimento

Se possediamo anche solo uno di questi Swatch allora abbiamo davvero un patrimonio