Con l’arrivo della nuova stagione cambiano i colori di piante e giardino. Tutto ciò che prima era verde e brillante ora perde d’intensità e molte piante seccano.

Di colpo il giardino sembra trascurato e perde tutto il suo splendore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si era parlato di precedenza della magnifica pianta perenne che impreziosirà casa e giardino grazie al suo colore indimenticabile.

Ma come ottenere i colori tipici di questo periodo? Le sfumature di rosso vanno per la maggiore e possono rendere incantevole qualsiasi giardino. Dando alla casa un tocco unico e memorabile.

Come impreziosire il giardino con una sola incantevole pianta autunnale dal colore scarlatto

A settembre la vegetazione inizia a cambiare e con lei variano anche i colori. Alcune piante danno l’ultimo cenno di vita per poi spogliarsi delle foglie. Altre, invece, si colorano di giallo e arancione prima che arrivi l’inverno.

In questo periodo non si vuole perdere tutto il lavoro fatto per il giardino e ci si prepara ad affrontare un clima più freddo.

Si conosce il trucchetto semplice ed efficace per piante aromatiche rigogliose anche d’autunno. Ma se si pensa al giardino, come si può fare per farlo brillare di luce propria?

Anche in questo caso si consiglia l’acquisto di una pianta perenne ma sarà importante scegliere la Persicaria amplexicaulis “Blackfield”.

Caratterizzata da lunghe foglie verdi e resistenti, regalerà bellissimi fiori rossi e abbondanti. Questi sono perfetti per abbellire i vialetti o le aiuole.

Ecco come impreziosire il giardino con una sola incantevole pianta autunnale dal colore scarlatto. Il giardino sarà ora un piccolo gioiello dalle sfumature color rubino.

Una pianta vigorosa

La Persicaria amplexicaulis “Blackfield” è sicuramente una delle specie più rigogliose tra le piante perenni.

Riesce a crescere ed allargarsi per 50-80 centimetri creando un cespuglio meraviglioso.

Si può acquistare in vaso e costa all’incirca 10 euro. Andrà messa in una zona del giardino in pieno sole così da fiorire al meglio, ma sta bene anche in mezz’ombra.

Inoltre, non richiede particolari attenzioni o cure ed è amata dalle farfalle che renderanno incantevole il giardino.

Attenzione però a non ingerirla, potrebbe causare degli spiacevoli disturbi allo stomaco. Ma, fortunatamente, è totalmente innocua per gli amici a quattro zampe.

Ecco svelato il segreto per impreziosire perfettamente il giardino. Grazie a questa stupenda pianta autunnale si riuscirà ad ottenere un effetto originale e spettacolare. Che incanterà tutti e renderà indimenticabile questa parte della casa.