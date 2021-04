Pochissime persone al giorno d’oggi non sono in possesso di uno smartphone. Per questo oramai la maggior parte di noi ha accantonato le chiamate, preferendo utilizzare WhatsApp. Quest’ultimo, infatti, è più comodo, veloce e permette anche di chiamare all’estero senza costi aggiuntivi.

Anche in messaggi normali oramai non si usano quasi più e sono stati soppiantati dagli audio. Oggi vogliamo proprio parlare di questi ultimi. Pochi conoscono la nuova funzione speciale e nascosta di WhatsApp che potrà cambiare per sempre le nostre vite.

Gli innumerevoli vantaggi di WhatsApp

WhatsApp di primo acchito sembra un’applicazione molto semplice e intuitiva da usare. È in effetti lo è. Il suo design è infatti l’apice dello user friendly e permette agli utenti di ogni età di utilizzarlo senza alcun tipo di problematica. Ci sono, però, delle funzioni che molti ignorano.

Ad esempio, è possibile allargare il testo dei messaggi oppure anche attivare una funzione di dettatura automatica che permette sia di scriverli che di leggerli mentre si sta facendo altro.

Ma il colosso tecnologico sta introducendo una nuova funzione che renderà moltissime persone felici. Vediamo di cosa si tratta.

Velocizzare le note vocali

Stiamo parlando di un miglioramento delle note vocali. È stato annunciato che molto probabilmente già dal prossimo aggiornamento sarà disponibile un tasto per poterle accelerare. Saranno disponibili diversi tipi di velocità. Eccole qui:

velocità minima: x1;

velocità media: x1,5;

velocità massima: x2.

In questo modo i più impazienti riusciranno ad ascoltare in un batter d’occhio l’audio, tralasciando le parti inutili e arrivando subito al sodo del concetto. Sarà possibile mettere in atto questa azione sia nelle chat di gruppo che in quelle individuali.

Oggi abbiamo spiegato che pochi conoscono la nuova funzione speciale e nascosta di WhatsApp che potrà cambiare per sempre le nostre vite. Se si è interessati a scoprire altre fantastiche funzionalità della più famose applicazioni di messaggistica istantanea basta cliccare qui: “Le due utilissime funzioni di WhatsApp che veramente pochi usano e conoscono”.