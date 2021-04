Se abbiamo voglia di una ricetta facile e veloce, ecco quello che fa al caso nostro. Portiamo insieme a tavola un’esplosione di gusto e freschezza primaverile con questo piatto di ispirazione greca che unisce gli asparagi alla cremosità della feta. Vediamo insieme come prepararla.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per circa 4 o 5 persone:

a) 500 grammi di pasta, preferibilmente corta;

b) 200 grammi di pomodori;

c) 200 grammi di asparagi;

d) pepe, quanto basta;

e) olio, quanto basta;

f) 200 grammi di feta.

Come prepararlo

Prendere i pomodori, lavarli sotto l’acqua corrente e tagliarli a cubetti su un tagliere pulito. Fare lo stesso con gli asparagi, rimuovendo le parti di scarto.

Mettere i pomodori in una padella con un filo di olio a fuoco basso. Prendere gli altri ortaggi e inserirli all’interno di una asparagiera colma di acqua e attendere il bollore. Le punte devono rimanere fuori e i gambi devono essere legati con un elastico da cucina.

Attendere 10 minuti dal bollore e poi scolarli. Prendere una pentola e riempirla d’acqua.

Al bollore inserire il sale senza esagerare: questa ricetta, infatti, contiene un formaggio molto sapido.

Buttare la pasta e attendere il tempo di cottura consigliato. Un paio di minuti prima di scolare, inserire in padella la feta e gli asparagi. Quindi aumentare la fiamma alla massima potenza. Amalgamare bene il tutto per far sì che il formaggio si sciolga e renda la salsa estremamente cremosa.

Aggiustare di pepe. Scolare la pasta e mescolare bene.

Oggi abbiamo spiegato come avere un’esplosione di gusto e freschezza primaverile con questo piatto di ispirazione greca che unisce gli asparagi alla cremosità della feta. Se, invece, siamo interessati a preparare della frutta di stagione, ecco qui un consiglio per un condimento diverso dal solito: “In pochissimi conoscono l’incredibile metodo per condire la macedonia di fragole con gusto e raffinatezza senza usare la panna montata o il limone”.