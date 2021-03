WhatsApp è una delle app più utilizzate in tutto il mondo e oramai ha definitivamente soppiantato l’utilizzo dei messaggi. I suoi punti di forza sono principalmente due: la semplicità e l’efficacia. Esistono però delle chicche che non tutti conoscono, ma che permettono di sfruttarlo al meglio. Per questo oggi spieghiamo quali sono le due utilissime funzioni di WhatsApp che veramente pochi usano e conoscono.

WhatsApp Web

Prima di tutto c’è WhatsApp Web. Questa funzione permette di trasferire le nostre chat sul nostro computer. Questo però non significa scaricarle, ma semplicemente poter rispondere ai messaggi in tempo reale e scambiare i documenti direttamente tramite il Pc.

Questo piccolo trucco renderà la vita parecchio più facile a tutti coloro che sono costretti a passare la maggior parte del tempo incollati al computer. Infatti permetterà loro un notevole risparmio di tempo e energie. Nei modelli Samsung per usufruirne basta visualizzare la schermata principale e guardare in altro a destra dove è presente un simbolo composto da tre puntini. Nell’iPhone invece è necessario andare in “Impostazioni” e lì cliccare la voce “WhatsApp Web”.

Le liste broadcast

Quante volte può capitare di volere inviare lo stesso messaggio a più numeri? Oltre al classico e tedioso metodo di creare gruppi o l’ancora più snervante copia-incolla esiste un escamotage facile e veloce: la lista broadcast.

Questa permette di selezionare i contatti e di inviare loro lo stesso messaggio privatamente con un solo clic. Per accedervi nel Samsung bisogna seguire la stessa procedura descritta sopra, selezionando la stessa icona. Nell’iPhone basterà visualizzare l’elenco delle chat. Sopra la più recente, a sinistra, c’è il tasto per le liste broadcast.

Oggi abbiamo spiegato quali sono le due utilissime funzioni di WhatsApp che veramente pochi usano e conoscono. Se si desiderano scoprire altri interessanti fatti sul settore tecnologico, consigliamo di consultare questo articolo sempre dedicato a questa famosissima app di messaggistica istantanea: “Tutela la tua privacy su WhatsApp con questo piccolo trucco”.