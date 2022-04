Sembra incredibile ma dopo i forti rialzi dei prezzi ecco cosa succederà ad aprile con i costi in bolletta di luce e gas a seguito della riduzione della benzina

Non ci sembrava vero che, dopo la pandemia, ci fosse la guerra e subito dopo un rincaro dei rifornimenti per auto e della luce. Dovevamo uscirne “più forti di prima” e, invece, almeno per il momento, così non è. D’altro canto, fortunatamente, i prezzi al litro dei carburanti per le auto sembrano essere stati ridotti sul serio. E per fortuna, aggiungeremmo, visto che il prezzo della benzina era salito sino a 2,50 euro.

Intanto, bisognerebbe precisare che i prezzi sono saliti alle stelle, non per la guerra ma per questo motivo, che spiazzerebbe chiunque. Infatti, i rincari non hanno interessato solo luce, gas e carburanti ma anche i generi alimentari.

Purtroppo, ancora dobbiamo convivere con questi rincari. Tuttavia, qualcosa sta cambiando. Infatti, sembra incredibile ma ecco cosa succederà ad aprile per quanto riguarda gli aumenti che hanno gravato sulle nostre finanze.

Dopo la benzina calano anche luce e gas

L’Unione Nazionale dei Consumatori, finalmente, ci dà ottime notizie. Sembra che i costi in bolletta diminuiranno nel mese corrente di aprile. Questo significa che, nelle prossime bollette che arriveranno, dovremmo notare una riduzione notevole dei costi. Non più cifre esorbitanti, che fanno paura.

Dunque, potremmo tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia, non bisogna dimenticare che se da una parte i prezzi stanno diminuendo, dall’altra parte continuano ad essere elevati rispetto allo scorso anno. Sembra un paradosso che quest’anno ci siano stati questi aumenti esponenziali e che l’anno scorso, proprio nel clou della pandemia, i prezzi fossero più contenuti.

Inoltre, anche se vi è stato un ribasso, ancora arieggia l’ombra delle stangate nelle bollette precedenti. Proprio per fronteggiare la crisi economica che ha colpito diverse famiglie italiane, a seguito dei rincari, la luce scenderà del –10,2%, mentre il gas del –10%. Così è stato deciso fino al 30 giugno del 2022.

Per quanto riguarda la questione carburante, da qualche giorno abbiamo assistito ad un suo ribasso. Anche se è sceso, però, bisogna dire che, comunque, continua ad avere un prezzo al quale non eravamo abituati. Se nei primi mesi dell’anno la benzina era carissima, ora potremmo dire che continua ad essere cara. Quindi, come suggerisce l’Unione, si tratta di un’illusione ottica.

Sembra che la situazione si stia aggiustando, ma ancora la strada è lunga. Anche perché rispetto all’anno scorso, i prezzi sono aumentati a livelli mai visti. Pertanto, è vero che le autorità abbasseranno i prezzi, e questa è una buona notizia, ma è anche vero che continueranno ad essere superiori rispetto all’anno scorso.

