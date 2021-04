Manca davvero pochissimo all’arrivo dell’estate e con lei arriveranno anche le fastidiose zanzare. Ci faranno “compagnia” per un po’ quindi è meglio armarsi di tutti gli strumenti a disposizione. In commercio, esistono i prodotti adatti, anche se si tratta pur sempre di soluzioni chimiche.

Motivo per cui in questo articolo parleremo di come dire addio alle fastidiose zanzare grazie a questi 5 economici e strepitosi rimedi naturali fai da te che veramente in pochi conoscono.

1) Acqua, zucchero e lievito in bottiglia

Attireremo le zanzare in acqua. Basta tagliare una bottiglia di plastica e mettere acqua tiepida sotto i 40° di temperatura. Aggiungiamo 4 cucchiai di zucchero e 30g di lievito di birra, mescolando. La parte superiore della bottiglia si metterà capovolta all’interno della base. Questa sostanza rilascia anidride carbonica che attirerà le zanzare e così le elimineremo attirandole dentro l’acqua, tramite il bordo della bottiglia.

2) Profumare la casa con odori buonissimi ma pericolosi per le zanzare

La prima cosa da fare è utilizzare tutti quegli oli essenziali per profumare la nostra casa. Le zanzare, come ben noto, odiano gli odori forti poiché vengono frastornate. A parte la citronella, famosa proprio per allontanare le zanzare, altri oli essenziali sono di limone e di lavanda. Il metodo migliore per utilizzarli è quello di imbevere dei bastoncini di legno nella miscela di olio essenziale e acqua.

3) Fondi di caffè nel terreno

Quante volte abbiamo buttato i fondi di caffè nella spazzatura? Abbiamo sempre commesso un errore. In effetti, il fondo del caffè non è solo un ottimo concime per il terreno ma aiuta ad allontanare le zanzare grazie al suo odore.

4) Aglio e cipolla contro le zanzare

Due tra i potentissimi ingredienti naturali che fanno bene alla salute, ma che servono anche per allontanare le zanzare sono l’aglio e la cipolla. Basta posizionarli in alcuni punti della casa o in giardino.

5) Menta e basilico sul nostro corpo

La menta e il basilico sono altri ingredienti naturali potenti contro le zanzare. Basta preparare un infuso con i mazzi freschi di basilico e menta. Li mettiamo a bollire, si filtra, ce lo spruzziamo addosso e il gioco è fatto.

