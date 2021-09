Con l’arrivo di settembre l’estate sta per volgere al termine, tuttavia non è ancora finito il periodo delle tintarelle.

Infatti, il sole di settembre meno caldo rispetto a quello di luglio e agosto è ancora ottimo per aiutarci a perfezionare l’abbronzatura.

Uno dei problemi che maggiormente si riscontrano quando ci si vuole abbronzare è la difficoltà di farlo in maniera uniforme.

In un precedente articolo erano stati forniti 3 consigli pratici per un’abbronzatura uniforme e duratura da sfoggiare al mare in estate.

Oggi, invece si tratterà più nello specifico di due zone difficili da abbronzare.

Ci sono zone del corpo che faticano molto più di altre a diventare scure, tra queste troviamo collo e viso.

In molti, infatti, alla fine dell’estate si ritrovano con il volto e il collo di qualche tonalità in meno rispetto al resto del corpo.

Da un lato si tratta di un fatto del tutto normale, sul viso si tende ad utilizzare una crema solare con filtro più alto.

Per abbronzare il viso e il collo insieme al resto del corpo è necessario adottare alcune strategie.

Pochi conoscono i trucchetti per abbronzare in maniera uniforme e duratura anche la faccia

Sarà, innanzitutto, importante concentrarsi su una buona pulizia del viso utilizzando prodotti delicati e non aggressivi.

Si consiglia di preparare il viso con uno scrub utile per effettuarne un’ottima pulizia.

L’utilizzo di creme idratanti, poi, sarà uno dei passaggi fondamentali, magari scegliendo quelle con filtro solare.

Infatti, anche in città sarà importantissimo non dimenticare la protezione solare, almeno 30+ o, meglio, 50+.

Per un’abbronzatura omogenea sarà importante cominciare ad abbronzare il viso durante i primi mesi caldi.

Il viso, poi, è molto soggetto a macchie solari dovute ad una errata esposizione al sole.

Per limitare il rischio mai dimenticare il filtro solare.

Anche l’alimentazione ci corre in aiuto quando si tratta di abbronzatura, infatti sarà necessario assumere frutta e verdura specialmente di colore arancione.

Le carote e le albicocche saranno alimenti perfetti da inserire nella dieta sia da mangiare normalmente che come centrifugati.

Collo

Oltre al viso non bisognerà, poi, dimenticarsi del collo. Infatti si tratta di una zona spesso dimenticata che, per va protetta al pari del volto. Per evitare rughe, macchie ed eritemi bisognerà utilizzare un filtro solare UVA e UVB.

Per un’abbronzatura uniforme si dovrà prendere il sole ben sdraiati per esporre alla luce solare tutte le parti del corpo.

Il rischio è quello di ritrovarsi con rughe o strisce più chiare. Purtroppo pochi conoscono i trucchetti per abbronzare in maniera uniforme e duratura anche la faccia.